Một tuần, vàng mất 1.000.000 đồng/lượng

Nhiều bất lợi cho giá vàng

Chốt phiên giao dịch lúc rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường New York dừng ở mức 857,5 USD/oz, giảm 16,8 USD/oz (1,93%) so với mức giá đóng cửa phiên liền trước. Giá vàng kỳ hạn tháng 12 tại Sở Giao dịch Hàng hóa New York (NYMEX) đóng cửa với mức giảm 13,1 USD/oz (1,5%), còn 864,8 USD/oz.

Điểm qua thị trường trong nước, giá vàng JSC theo thông tin niêm yết trên website của công ty sáng nay đứng ở mức 1.755.000 đồng/chỉ (mua vào) và 1.762.000 đồng/chỉ (bán ra), giảm 10.000 đồng/chỉ và 9.000 đồng/chỉ so với sáng hôm qua. Giá vàng Bảo Tín Minh Châu tương ứng là 1.763.000 đồng/chỉ và 1.773.000 đồng/chỉ, giảm 4.000 đồng/chỉ. Giá vàng PNJ là 1.765.000 đồng/chỉ và 1.771.000 đồng/chỉ, không thay đổi so với sáng hôm qua.

So với thời điểm đầu tuần, giá vàng trong nước đã mất 900.000 - 1.000.000 đồng/lượng.

Qua tìm hiểu tại một số tiệm vàng lớn trên đường Trần Nhân Tông, Hà Nội, chúng tôi được biết khối lượng giao dịch trong ngày hôm qua và sáng nay tăng gấp nhiều lần so với ngày thường. Các nhà đầu tư nhỏ lẻ coi việc giá vàng giảm mạnh như hiện nay là cơ hội tốt để mua vào, trong khi khách bán hầu như không có.

Theo hãng tin tài chính Bloomberg, giá vàng kỳ hạn thế giới đã có 6 phiên trượt giá liên tiếp, đánh dấu thời kỳ đi xuống dài nhất kể từ tháng 6/2006 lại đây, với mức giảm 6,3%. Lần gần đây nhất kim loại quý này mất giá 6 phiên liên tiếp là giai đoạn từ ngày 6 đến ngày 14/6/2006, với mức sụt giảm 13%.

Đồng Euro hôm qua đã có phiên sụt giảm mạnh nhất so với USD trong vòng gần 8 năm qua khi giới quan sát cho rằng, kinh tế châu Âu suy yếu sẽ ngăn cản Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tăng lãi suất đồng tiền này. Trong ngày hôm qua tại New York, có lúc giá Euro chỉ còn 1 Euro bằng 1,4990 USD.

Kết thúc phiên giao dịch, tỷ giá hai đồng tiền này giảm 2,08% so với tỷ giá đóng cửa phiên trước, dừng ở mức 1 Euro tương đương 1,5005. Đây là lần đầu tiên Euro rơi xuống ngưỡng 1 Euro tương đương 1,5 USD kể từ tháng 2 trở lại đây.

Bloomberg dẫn lời một nhà phân tích của ngân hàng đầu tư Lehman Brothers nhận xét, đây là thời điểm mà thị trường đón nhận nhiều thông tin gây bất ngờ từ khu vực châu Âu hơn bất kỳ thời điểm nào trong suốt cuộc khủng hoảng tín dụng. Sự đi xuống của kinh tế châu Âu đang tạo áp lực mất giá mạnh đối với Euro và gây bất lợi lớn cho vàng.

Ngoài sự trượt dốc của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước còn bị kéo xuống bởi tỷ giá VND/USD. Sáng nay trên thị trường tự do, giá USD chỉ còn 16.470 VND/USD và 16.500 VND/USD, giảm 50 VND/USD và 60 VND/USD.

Dầu về mức 115 USD/thùng.

Sau một phiên phục hồi, giá dầu thô thế giới đêm qua lại sụt giảm trở lại. Chốt phiên tại NYMEX, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 9 giảm 4,82 USD/thùng (4%), còn 5,2 USD/thùng, thấp nhất trong vòng hơn 3 tháng trở lại đây.

Tuần này, giá dầu NYMEX mất giá gần 8% và hiện đã giảm 32 USD/thùng (20%) so với mức đỉnh 147,27 USD/thùng hôm 11/7. Theo giới quan sát, với mức giảm này, thị trường dầu thô đã bắt đầu đi vào “địa hạt” của thị trường “con gấu” (bear market - một thuật ngữ dùng để chỉ sự đi xuống đặc biệt mạnh của một thị trường nào đó).

Giá dầu thô Brent giao tháng 9 tại thị trường London hôm qua đóng cửa giảm 4,53 USD/thùng (3,8%), còn 113,05 USD/thùng.

Lý do chính khiến giá dầu giảm mạnh là sự phục hồi ngoạn mục của USD trong phiên giao dịch hôm qua, bất chấp đường ống dẫn dầu của hãng BP tại Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ngừng hoạt động do hỏa hoạn.