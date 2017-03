Khám phá vẻ đẹp một vòng nước Mỹ luôn là mong muốn được trải nghiệm một lần trong đời đối với bất kỳ du khách nào. Hành trình bắt đầu trên con thuyền ra đảo thăm Nữ thần tự do - biểu tượng của thành phố New York; tham quan và cảm nhận nhịp sống hối hả, cường độ làm việc tại quảng trường thời đại, khu phố tài chính Wall Street. Hành trình còn đưa du khách đến Philadelphia, Washington, D.C., Niagara Falls để chiêm ngưỡng chuông tự do, Chocolate World và đặc biệt là du thuyền vào trong lòng thác vĩ đại Niagara Falls - một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất thế giới để cảm nhận lớp bụi sương mù và âm vang kỳ vĩ của dòng thác đổ.

“Thành phố Thiên thần” Los Angeles - nơi tọa lạc của kinh đô điện ảnh Hollywood và Las Vegas luôn là lựa chọn hàng đầu của du khách với phim trường Universal - phim trường nổi tiếng trong các bộ phim bom tấn hàng đầu; đại lộ Hollywood, con đường danh vọng - nơi lưu lại vết tích của các siêu sao thế giới; dòng sông Colorado huyền thoại tại đập nước nhân tạo Hoover Dam lịch sử; tham quan Casino Major, các khách sạn với các kiểu kiến trúc lạ mắt như Flamingo, MGM, Ceasar Palace, New York New York.

Hành trình một vòng nước Mỹ còn đưa du khách du thuyền trên vịnh San Francisco, ngắm nhìn cầu Cổng Vàng khổng lồ - biểu tượng của nước Mỹ, nối hai bờ biển xanh; thung lũng Silicon nổi tiếng tại San Jose; chụp ảnh lưu niệm tại trụ sở của Intel, Google, Yahoo,… trải nghiệm cuộc sống của sinh viên tại Trường ĐH Harvard danh tiếng.

Tour du lịch Bờ Đông - Tây Hoa Kỳ, 13 ngày, khởi hành ngày 28-5, giá tour 83 triệu đồng/khách.

Liên hệ Carnival Group - 357 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, ĐT: (08) 38342384; VP Hà Nội: Tòa nhà DMC - tầng 3 - phòng 306 - 535 Kim Mã, Ba Đình, ĐT: (04) 3724 6881; VP Huế: 23 Chu Văn An, TP Huế. ĐT: (054) 38198 55; email: info@carnivalvn.com; website: www.carnivalvn.com; số miễn cước: 1800 58 58 53.