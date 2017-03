Mũ bảo hiểm dán tem CR giả xuất hiện trong siêu thị

Tại các chợ đầu mối như Bình Tây (quận 6), chợ Tân Bình... (TP.HCM), hiện mỗi ngày các cơ sở nhỏ bỏ mối gần 1.000 mũ bảo hiểm dán tem CR giả. “Do chất lượng kém nên mũ dán tem CR giả này bán giá rất rẻ, chỉ khoảng 30.000-40.000 đồng/mũ, được các thương lái đưa về các tỉnh, thậm chí sang cả thị trường Campuchia tiêu thụ” - ông Liêm cho biết.

Còn tại các sạp lề đường trong nội thành như Cách Mạng Tháng Tám (quận 10), Hồng Bàng (quận 6) và các điểm tại bốn cửa ngõ ra vào thành phố, mũ bảo hiểm dán tem CS, tem CR kém chất lượng được bày bán với giá 25.000 đồng/mũ.

Ngay trong siêu thị, mũ bảo hiểm dán tem CR giả cũng xuất hiện. Phản ánh với Pháp Luật TP.HCM, ông Li Ming Hui - Phó Tổng giám đốc Công ty Long Huei (sở hữu thương hiệu mũ bảo hiểm Andes) cho biết vừa phát hiện trong các siêu thị Big C, Maximark... bày bán mũ bảo hiểm nhái thương hiệu của công ty. Kiểu mũ bảo hiểm nhái này do Công ty TNHH Nhi An (đường Tân Hưng, quận 5, TP.HCM) phân phối. Kiểu mũ nhái này đã làm giả mũ do Công ty Long Huei sản xuất từ con tem CR, vỏ nón, mốp xốp đến quai đeo.

Trao đổi với phóng viên, bà Phan Hoàng Diễm Anh - Giám đốc Công ty Nhi An thừa nhận đó là hàng do công ty phân phối. Tuy nhiên, bà Anh giải thích là do nhân viên nhầm lẫn khi nhập hàng chưa qua kiểm tra vào siêu thị. Bà Anh cho rằng số mũ bảo hiểm có tem CR giả nằm lẫn trong một lô hàng mà một nhà phân phối ở phía Bắc vừa gửi trả cho công ty. “Ngay sau khi Công ty Long Huei thông báo sự việc, chúng tôi đã cho rút gần 1.000 mũ bảo hiểm ra khỏi siêu thị để làm rõ nguyên nhân” - bà Anh nói. Đại diện Công ty Long Huei cho biết sẽ chấm dứt hợp đồng làm đại lý phân phối của Công ty Nhi An.

Liên quan đến con tem CR giả, mới đây Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM và Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn-đo lường-chất lượng 3 đã kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất mũ bảo hiểm Sóng Hùng (quận Tân Phú, TP.HCM). Qua kiểm tra, đoàn phát hiện cơ sở Sóng Hùng làm giả con tem CR gắn lên mũ bảo hiểm nhãn hiệu Napoli.