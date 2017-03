Mũ bảo hiểm dỏm: TP.HCM truy quyét, Đà Nẵng bán mũ tốt giá rẻ

Đà Nẵng: dân được mua mũ bảo hiểm chất lượng với giá rẻ Chiều 8-3, theo ghi nhận của PV, các tiệm bán MBH giả, kém chất lượng “truyền thống” ở Đà Nẵng đã mất tích. Nếu như trước kia tình trạng bán MBH tràn lan ở các tuyến đường cửa ngõ vào trung tâm TP như đường Tôn Đức Thắng, Cách Mạng Tháng Tám, ngã tư Điện Biên Phủ... thì nay các điểm này đã được dẹp bỏ, thay vào đó là các cửa hàng bán MBH đúng chất lượng. Theo anh Nguyễn Duy Hà - chủ một cơ sở bán MBH lớn nhất tại TP Đà Nẵng, các điểm bán MBH vỉa hè với giá cực rẻ, chất lượng kém trên địa bàn đã buộc phải dẹp do bị kiểm tra gắt gao. “Bây giờ chả ai dại gì bán mũ giả nữa vì nếu bị bắt thì mất sạch. Bán mũ thật lời ít nhưng không sợ bị kiểm tra” - anh Hà nói. Ông Nguyễn Nho Hậu, chi cục phó Chi cục Quản lý thị trường TP Đà Nẵng, cho biết từ đầu năm 2013 đến nay đơn vị đã nhiều lần ra quân kiểm tra bất ngờ nhưng chưa phát hiện MBH giả. Theo ông Hậu, chắc chắn tình trạng buôn bán MBH giả vẫn còn lén lút một vài nơi, tuy nhiên so với trước kia đã giảm hẳn. Nguyên nhân do chính sách đổi MBH của TP được người dân ủng hộ. Theo ông Nguyễn Hữu Cường - chánh văn phòng Ban An toàn giao thông TP Đà Nẵng, chương trình đổi MBH (được thực hiện từ cuối năm 2012) đến nay đã đổi được 43.000 MBH chất lượng với giá rẻ cho người dân Đà Nẵng. Hiện lực lượng liên ngành thường xuyên có mặt tại tám điểm để kiểm tra, đổi và bán MBH chất lượng cho người dân. Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm 2013 TP sẽ đổi thêm 57.000 MBH chất lượng cho người dân với giá 100.000 đồng/mũ. Cũng theo ông Nguyễn Hữu Cường, trước đó TP Đà Nẵng đã chọn Công ty nhựa Chí Thành Việt Nam (có trụ sở tại TP.HCM) là đơn vị được quyền cung ứng MBH đạt chất lượng cho thị trường Đà Nẵng. Theo đó, TP Đà Nẵng cho công ty này vay 8 tỉ đồng không tính lãi, đồng thời giảm thuế sử dụng đất để xây dựng nhà máy sản xuất MBH tại Khu công nghiệp Hòa Khánh (Liên Chiểu). Đổi lại, trong vòng hai năm 2012 và 2013, công ty này phải cung ứng cho TP 100.000 MBH đạt chất lượng. Ngoài ra TP Đà Nẵng cũng cho phép doanh nghiệp này đưa sản phẩm MBH có gắn logo TP Đà Nẵng bán rộng rãi trên thị trường, nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người dân mua được MBH chất lượng với giá 100.000 đồng/mũ.