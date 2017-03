Mua bán nhà bằng USD: Rủi ro không nhỏ

SBV sẽ quy định chi tiết giao dịch ngoại tệ Một thành viên của Hội đồng Chính sách tài chính tiền tệ quốc gia cho biết, hiện Ngân hàng Nhà nước VN (SBV) đang chuẩn bị và sẽ sớm công bố kế hoạch tổng thể liên quan đến ngoại tệ, trong đó có quy định chi tiết về các giao dịch bằng USD. Đặc biệt, SBV sẽ có động thái cụ thể để cân đối cung cầu ngoại tệ, không để cho tỉ giá USD tự do chênh lệch quá nhiều so với tỉ giá của ngân hàng. Tuy nhiên, để giảm áp lực cầu USD trên thị trường tự do, hạn chế làn sóng đô la hóa, trước mắt Nhà nước nên buộc các đơn vị có nguồn thu ngoại tệ bán USD cho ngân hàng (không áp dụng nguồn thu ngoại tệ của dân), sau đó xem xét nhu cầu của từng đơn vị xuất nhập khẩu để cung ứng trở lại.