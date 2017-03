Mua bán xuyên biên giới

Hình ảnh của thương nhân Campuchia mua hàng mỗi ngày

tại Tịnh Biên, tỉnh An Giang.



Theo Gia Khiêm ( SGTT)



Sau những chương trình hoạt động tại khu kinh tế cửa khẩu, kết nối doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao (HVNCLC) với các siêu thị thuộc khu Thương mại Tịnh Biên, tỉnh An Giang (Việt Nam) cũng như gia tăng các hoạt động hội chợ HVNCLC tại Campuchia trong hơn 9 năm qua, dòng chảy hàng hóa từ Việt Nam sang Campuchia đã tốt hơn rất nhiều.Tại cửa khẩu Khánh Bình, 80% hàng hóa ở khu vực này là hàng Việt Nam, sẳn sàng cung cấp, vận chuyển sang thị trường láng giềng. Nhiều tiểu thương Campuchia ở gần đường biên giới, tận dụng lợi thế ở gần, đường tốt đã sang Việt Nam mua hàng, tự vận chuyển bằng xe gắn máy.Trước đây, hàng Việt Nam sang Campuchia, việc thanh toán chưa thuận lợi do hai nước chưa có Hiệp định thanh toán quốc tế. Hiện nay, các ngân hàng đã triển khai hoạt động tại Campuchia, sau khi hai nước đạt được nhiều thỏa thuận hợp tác, đầu tư.Hiện nay, trên địa bàn An Giang có hai cửa khẩu quốc tế đường sông: Vĩnh Xương, Tân Châu; một cửa khẩu quốc tế đường bộ Tịnh Biên; hai cửa khẩu quốc gia: Khánh Bình, Vĩnh Hội Đông và một cửa khẩu phụ: Bắc Đai ( huyện An Phú). Năm 2009, giá trị hàng hóa mua bán qua các cửa khẩu này trên 800 triệu USD.