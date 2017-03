Mùa cao điểm nhà đất vẫn tuột giá

Tín dụng ngân hàng thắt, các kênh đầu tư vàng, chứng khoán hút vốn đã khiến nhiều dự án bất động sản tung hàng ra thời gian gần đây chịu sức ép giảm giá.

Tung nhiều chiêu mà vẫn ế

Ghi nhận thị trường bất động sản TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương gần đây dù có khá nhiều dự án bất động sản thuộc các phân khúc như căn hộ, nền đất, biệt thự vườn... công bố nhưng sức mua từ thị trường khá trầm lắng. Ngay thời điểm này, lúc được cho là tốt nhất để bán hàng vì đang vào cao điểm cuối năm nhưng sức mua cũng không bật lên được.

Trưởng một văn phòng giao dịch nhà đất trên đường Hoàng Diệu (quận 4, TP.HCM) cho biết gần ba tháng nay, lượng cầu ở kênh bất động sản thấp đến nỗi tại nhiều dự án dù các chủ đầu tư đã tung chiêu như công bố bán hàng từng giai đoạn với số lượng hạn chế nhưng vẫn không hút được sự quan tâm của khách hàng. Ông này còn cho biết có một số dự án chủ đầu tư bán sỉ căn hộ cho các sàn giao dịch với mong muốn các sàn này dùng mối khách hàng thân thuộc tiêu thụ để tạo ra sự nhốn nháo. Tuy nhiên, việc bán hàng này hiện cũng không mang lại hiệu quả vì có sàn sau khi mua đã tổ chức bán lại có chiết khấu cho khách hàng đến 5% so với giá gốc nhưng việc đẩy hàng ra vẫn khó khăn.

Các chuyên gia kinh tế và ngay các chủ đầu tư dự án cũng cùng chung nhận định là năm 2009 kênh bất động sản đã gánh chịu quá nhiều sức ép bất lợi. Sức ép này xuất phát từ những khó khăn còn sót lại của nền kinh tế đang phục hồi, nguồn vốn từ ngân hàng không nhiều và đặc biệt là các kênh đầu tư khác như chứng khoán, vàng đã hút sự quan tâm cũng như đón nguồn vốn đầu tư lớn của khách hàng.

Phân khúc bất động sản cao cấp hiện đang chịu nhiều sức ép giảm giá để giữ chân khách hàng đầu tư. Ảnh minh họa: MAI THẢO

Ngoài ra, ông Phùng Văn Năng, Tổng Giám đốc Công ty Bất động sản Nam Việt, cho biết từ khi áp dụng sắc thuế thu nhập cá nhân trong chuyển nhượng bất động sản thì thị trường chựng lại.

Khuyến mãi nhiều, chiết khấu mạnh

Một khi hàng hóa đưa ra nhiều mà sức cầu không có tất yếu dẫn đến sức ép buộc phải giảm giá để kích thị trường.

Một chủ đầu tư có dự án căn hộ ở khu Nam cho biết với thị trường này thì chỉ trong tình cảnh chẳng đặng đừng doanh nghiệp mới tung dự án ra chào bán. Bởi đưa hàng ra bán lúc này là phải chấp nhận khuyến mãi nhiều, chiết khấu mạnh và hạ mức giá bán ra tối đa, thậm chí giá sát cả ngưỡng mà lợi nhuận thu về không cao.

Sức ép phải bán được hàng ở kênh bất động sản lúc này nghẹt thở đến nỗi có một dự án bất động sản lớn tại khu Nam dù có vị thế cực đẹp, thiết kế đẳng cấp nhưng hiện vẫn phải liên tục tổ chức các sự kiện quảng bá dự án cho dù sự kiện đó chỉ là một lễ ký kết hợp tác rất đơn giản.

Trong bản nhận định và đánh giá thị trường bất động sản năm 2010 do Công ty Nghiên cứu Vietrees mới đưa ra đầu tháng 12 cũng cho biết sức ép giảm giá đang bao phủ kênh nhà đất. Cụ thể, khi đánh giá về nhu cầu bất động sản trong ngắn hạn 2010 và trung hạn trong ba năm tới, Vietrees nhận định phân khúc bất động sản nhà ở cao cấp gặp nhiều bất lợi. Nghiên cứu của đơn vị này cho thấy nguyên nhân do cung lớn hơn cầu và khách hàng của phân khúc này đang gặp khó khăn do không tìm được đầu ra cho các khoản đầu tư lớn đã thực hiện trước kia. Thậm chí công ty này còn dự báo sẽ có nhiều khách hàng thay vì mua căn hộ cao cấp (mức giá đang có khuynh hướng giảm) sẽ đầu tư vào đất nền dự án hoặc mua đất cất nhà.

Mặc dù hiện kênh nhà đất đang chịu sức ép nhiều phía khi sức mua, vốn đổ vào khá yếu nhưng thông tin gần đây từ các ngân hàng đưa ra cho biết là sẽ có các đợt giải ngân lớn trong năm 2010 với nhiều sản phẩm linh hoạt. Một chủ đầu tư nhận định nếu thông tin này là sự thật thì chắc chắn sẽ giúp thị trường bất động sản hồi sinh sớm và thời điểm đó có thể là giữa năm 2010.

Ông Trần Văn Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Vạn Phát Hưng: Cuối năm 2010 kênh bất động sản mới hồi sinh Thị trường bất động sản cuối năm 2009 và đến giữa năm 2010 vẫn chưa có gì sáng sủa, vì hiện tại nền kinh tế vẫn đang trong giai đoạn hồi phục và thêm vào đó tín dụng dành cho bất động sản hiện vẫn chưa thông. Muốn biết thị trường bất động sản diễn biến như thế nào thì phải dựa vào nhiệt kế của kênh này, đó là thị trường văn phòng cho thuê. Theo thông tin tôi biết thì hiện tại thị trường này đang gặp nhiều khó khăn khi khách thuê giảm, rớt giá và chủ đầu tư phải khuyến mãi nhiều tiện ích. Nếu có lời nhận định lạc quan thì theo tôi, đến cuối năm 2010 thị trường bất động sản mới có những tín hiệu hồi phục. Ông Lương Trí Thìn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Đất Xanh: Xu hướng đón đầu thị trường biến động Thời gian gần đây, các doanh nghiệp phát triển bất động sản mạnh dạn triển khai các dự án nhà ở giá trung bình và khá ở các quận vùng ven là để đón đầu thời điểm năm 2010 thị trường này có chuyển biến lớn. Đánh giá riêng của tôi thì trong thời gian tới, các căn hộ có giá trung bình, khá ở các quận vùng ven như Thủ Đức, Gò Vấp... sẽ có đông người mua. Vì xét thực tế từ sức ép gia tăng dân số và tỉ lệ m2 nhà ở/đầu người ở đô thị TP.HCM hiện là quá thấp. Năm 2010 và các năm tới dù nguồn cung sản phẩm nhà ở giá trung bình tại thành phố sẽ tăng nhưng có tăng bao nhiêu thì số lượng cũng sẽ không đáp ứng đủ nhu cầu cần nhà ở thật từ thị trường. Ông Lê Hùng, Giám đốc kinh doanh và phát triển nhà của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai: Căn hộ giá trung bình sẽ lên ngôi Sang năm 2010 kênh bất động sản vẫn lình xình. Hiện tại có nhiều dự án đã hoàn tất các khâu thủ tục nhưng chủ đầu tư vẫn ém lại, không dám công bố. Tôi đánh giá thị trường bất động sản năm tới sẽ không có nhiều biến động và nếu sức mua mà ấm được như thị trường quý II năm 2009 là đã tốt cho doanh nghiệp. Còn phân khúc nào của kênh nhà đất sẽ hấp dẫn tôi cho đó là căn hộ có giá dưới 15 triệu đồng/m2, đây sẽ là phân khúc chủ đạo của thị trường trong tương lai.

BÙI NHƠN