Mua hàng đồng giá

Nếu cách đây 3-4 năm, hàng loạt cửa hàng, shop quần áo, giày dép treo bảng “cửa hàng 99.000 đồng”, “cửa hàng 190.000 đồng”, “cửa hàng 50.000 đồng”... mọc lên khắp nơi và nhanh chóng “chết yểu” do hàng hóa đơn điệu, giá cả đắt đỏ, không thu hút được người tiêu dùng thì gần đây, cửa hàng đồng giá đang dần sống lại. Mới mở cửa khoảng 1 tháng nay, Daiso Now Zone – siêu thị đồng giá Daiso thứ 4 của Công ty Trí Phúc (đơn vị nhận nhượng quyền thương mại từ Tập đoàn Daiso – Nhật) ở tầng 3 trung tâm thương mại Now Zone, Nguyễn Văn Cừ, quận 5 - TPHCM thu hút khá đông khách đến mua sắm. Các mặt hàng bày bán tại siêu thị từ đồ chơi trẻ em, quà tặng, hàng trang trí, hóa mỹ phẩm, đồ dùng nhà bếp, đồ nhựa gia dụng, dụng cụ làm đẹp, vật dụng hóa trang... của Nhật, Trung Quốc, Thái Lan, Hàn Quốc, Việt Nam (sản xuất theo tiêu chuẩn và đơn đặt hàng của Nhật) đều được nhập khẩu từ Nhật về phân phối tại Việt Nam và được bán đồng giá 30.000 đồng/sản phẩm. Dạo một vòng quanh siêu thị này, chúng tôi nhận thấy đa số hàng hóa “đánh” vào thị hiếu của bà nội trợ, dân văn phòng và giới trẻ. Những bộ hộp nhựa để hấp, luộc rau củ, bánh trong lò vi ba, chuông báo giờ hình dáng ngộ nghĩnh hẹn giờ nấu nướng, vỉ nướng dùng để nướng thức ăn trên bếp gas, khuôn sushi, túi inox dùng để pha cốt trà, sáp thơm, tinh dầu, vật dụng trang trí (bông tai, hoa cài áo, dây đeo), mặt nạ hóa trang... dường như rất khó tìm được ở những siêu thị lớn với giá 30.000 đồng/sản phẩm.

Cũng là mô hình bán hàng đồng giá của Nhật, cửa hàng Hachi Hachi (thuộc Công ty Việt Hạ Chí) tập trung bán hàng gia dụng và các đồ dùng cá nhân với 3 mức giá đồng nhất: 25.000 đồng, 30.000 đồng, 35.000 đồng/sản phẩm. Từ những mặt hàng nhỏ nhất như ly chén, dĩa, bình trà, lọ thủy tinh đựng gia vị, khay, rổ, nước rửa chén đến nồi, chảo, khăn... được sắp xếp khoa học, trên mỗi sản phẩm có ghi rõ xuất xứ, hướng dẫn sử dụng. Thời điểm này, Hachi Hachi còn khuyến mãi giảm giá cho khoảng 400 mặt hàng là đồ dùng nhà bếp, đồ gia dụng với mức giá 20.000 đồng/sản phẩm. Chị Bùi Tú Thanh, nhà ở quận 7 - TPHCM, chuyên đi săn hàng độc, hàng giá rẻ tại các cửa hàng đồng giá cho biết chị thường mua những đồ dùng trong nhà bếp, đồ trang trí ở những nơi này vì giá rẻ và sử dụng rất bền.