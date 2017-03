Mua muối để “cứu” diêm dân

Hiện giá mua muối tại ruộng ở mức 420.000-450.000 đồng/tấn, tại nhà máy 570.000-580.000 đồng/tấn.

Được biết, Bình Định hiện có hơn 240 ha muối với 1.700 hộ sản xuất, tập trung chủ yếu tại các huyện Phù Mỹ, Tuy Phước, TP Quy Nhơn. Năm nay, do nắng nóng kéo dài, sản lượng muối ở Bình Định tăng gấp ba lần so với năm ngoái nhưng nông dân không bán được do không có thị trường tiêu thụ. Trong khi đó, giá muối do các đại lý mua tại ruộng chỉ 320.000-350.000 đồng/tấn.

UYÊN THU