Mua số lượng lớn và biến

Ông Nguyễn Phú Toàn (Tư Toàn), chủ nhiệm hợp tác xã nuôi cá xã An Phước, kể: “Hợp tác xã gặp cảnh bế tắc vì cá bán không ai mua. Người nuôi cá lâm vào thế bí, nên ngày 30.5.2008, khi ông Trần Huỳnh Cảnh - đại diện doanh nghiêp tư nhân Lý Thanh Hải (Long Hoà, Phú Tân, An Giang) – mang hợp đồng đã viết sẵn tới mua cá với giá 14.200đ/kg, quy định các chủ ao phải giao cá trong ngày 31.5.2008... ai nấy lấy đó làm mừng”.

Mất hàng chục tỉ đồng

Lúc 3 giờ khuya ngày 1.6.2008, chiếc ghe chở 40.257kg cá rời bến. Ông Nguyễn Phú Vinh, chủ ghe chở cá, viết giấy tay xác nhận. Theo hợp đồng, bên A sẽ thanh toán hết tiền trong 20 ngày kể từ ngày cuối khi bên B giao cá. Nhưng sau khi bắt xong cá bên A biệt tăm.

Ở ấp Phú Hoá có nhiều người bị lừa mất cá như anh Dũng, anh Phương, anh Lạc, anh Út Lâm… Những ấp lân cận như Thanh Thuỷ, Thuỷ Thuận, Thuận Thới cũng có 10 hộ đã bán cá cho doanh nghiệp Lý Thanh Hải qua trung gian là ông Trần Huỳnh Cảnh với tổng số tiền lên tới 15 tỉ đồng.

Trung tá Nguyễn Văn Lương, phó trưởng Công an huyện Mang Thít, cho biết công an đang tiếp nhận đơn của những người nuôi cá bị lừa với tổng số tiền trên 6 tỉ đồng và đang xác minh làm rõ. Còn anh Lê Văn Ẩn, phó trưởng công an xã An Phước, cho biết: “Ông Trần Huỳnh Cảnh thừa nhận chỉ là người giúp việc cho ông Hải, mỗi tháng nhận tiền thù lao 3 triệu đồng chứ không biết gì về việc ký hợp đồng mua cá (?!)”.

Nạn lừa đảo lan rộng

Tại Đồng Tháp, từ tháng 4 đến nay đã xảy ra 4 trường hợp lừa đảo mua cá tra nguyên liệu ở Hồng Ngự và Tân Hồng. Những kẻ lừa đảo lợi dụng danh nghĩa công ty chế biến để ký hợp đồng với những hộ nuôi cá tra đến kỳ thu hoạch và chiếm đoạt hàng chục tấn cá.

Ông Nguyễn Văn Thăng và ông Bùi Thanh Dân ở ấp 1, xã Tân Thành B, huyện Tân Hồng đang âu lo vì bầy cá quá lứa thì có một số người tìm gặp và hướng dẫn hai ông đến công ty TNHH thuỷ sản Thiên Hà ở huyện Châu Thành, Tiền Giang để ký hợp đồng bán cá.

Theo hợp đồng, công ty sẽ đến bắt cá trong vòng 6 đến 10 ngày nhưng chỉ 3 ngày sau những người môi giới đến bắt cá sớm với lý do nhà máy đang thiếu nguyên liệu. Cứ ngỡ đây là những người được công ty cử đến, ông Thăng và ông Dân đồng ý cho bắt cá. Nhưng hai ngày sau khi toàn bộ cá trong hầm đã giao hết, gọi điện đến công ty xin lấy tiền thì hai ông mới phát hiện các đối tượng này chỉ giao cho công ty một ghe cá tương đương 16.000 kg. Số còn lại đã bị đem bán nơi khác.

Số cá bị mất trị giá hơn 750 triệu đồng. Khi hay tin về vụ lừa đảo trên, bà Nguyễn Thị Cui ở huyện Hồng Ngự đã đến trình báo với công an là mình cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Tại An Giang, công an huyện Châu Phú đang điều tra vụ án một công ty ở Kiên Giang đến mua cá tra rồi… bỏ chạy. Ngày 1.4.2008, Nguyễn Văn Chính (Phú Tân, An Giang) giả danh cơ sở chế biến thuỷ sản của công ty GIMEX Kiên Giang (địa chỉ phường An Hoà, Châu Thành, Kiên Giang) hợp đồng mua 100 tấn cá tra hầm của ông Hồ Văn Trị (xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú) với giá 13.000đ/kg.

Ngày 12 và 13.4.2008, Nguyễn Văn Chính cùng nhiều người đưa phương tiện đến cân cá và trả tiền đủ. Tuy nhiên, đến ngày thứ ba, sau khi cân cá đầy ghe và xe tải hơn 18,5 tấn, trị giá trên 200 triệu đồng thì cả bọn nhổ neo bỏ chạy, không trả tiền.

Cơ quan điều tra đã xác minh tại công an huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang thì được biết, địa bàn huyện Châu Thành không có công ty GIMEX và cũng không có phường An Hoà. Các đối tượng bị tạm giữ khai nhận đã mua lại cá tra của Nguyễn Văn Chính với giá 13.500đ/kg và đã thanh toán tiền đủ nên đến bắt cá.