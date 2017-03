Mức huy động VND không quá 10,5%/năm

Ngân hàng nước ngoài: Tăng lãi suất cơ bản tại Việt Nam là cần thiết

Việc tăng lãi suất cơ bản là một bằng chứng cho thấy các nhà hoạch định chính sách của Việt Nam có quyết tâm nâng cao khả năng phản ứng chính sách để phù hợp với thực tế - Đánh giá của ngân hàng Goldman Sachs (Mỹ). Nhận định của một trong những định chế tài chính vững mạnh nhất tại Mỹ này được đưa ra ngay sau khi Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố một số biện pháp can thiệp mạnh vào thị trường tiền tệ hôm 25-11. Theo các chuyên gia của Goldman Sachs, việc Ngân hàng nhà nước Việt Nam tăng lãi suất cơ bản là việc làm cần thiết, cho thấy các nhà hoạch định chính sách đang cảnh giác với những rủi ro về tăng trưởng nóng và lạm phát. Động thái này của Ngân hàng nhà nước Việt Nam cũng thể hiện quyết tâm trong việc nâng cao khả năng phản ứng chính sách một cách phù hợp với thực tế. Và việc tăng lãi suất cơ bản cũng nhằm tăng sức hấp dẫn của đồng VND, theo đó giúp làm bình ổn tỷ giá hối đoái. Về việc co hẹp biên độ tỷ giá USD/VND đồng thời với việc nâng mạnh tỷ giá bình quân liên ngân hàng, Goldman Sachs nhận định, đây là một phần trong nỗ lực của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhằm làm chậm sự trượt giá của VND so với USD. Trong một diễn biến khác, tập đoàn ngân hàng Citi cũng vừa bày tỏ sự lạc quan về triển vọng kinh tế Việt Nam trong báo cáo nghiên cứu kinh tế hàng năm “Tiềm năng của các nền kinh tế và thị trường tài chính năm 2010”. Ông Brett Krause, Tổng giám đốc Citi tại Việt Nam, nhận định Việt Nam có thể đạt tăng trưởng kinh tế 6% trong những năm tới, một tỷ lệ cao so với toàn cầu. "Tôi nghĩ Việt Nam sẽ tiếp tục tận dụng những lợi thế về cơ cấu để thu hút đầu tư, ví dụ như ổn định chính trị, mặt bằng chi phí thấp, những yếu tố nhân khẩu học thuận lợi và việc thực hiện dần dần các cải cách cơ cấu theo tiến trình gia nhập WTO”, ông này nói. HÀ LỰC tổng hợp