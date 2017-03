Muôn màu thị trường quà tặng ngày 8-3

Năm nay các mặt hàng như hoa, mỹ phẩm, đồ trang sức, quần áo, quà lưu niệm, các dịch vụ ăn uống gia đình… vẫn là những vật phẩm được nhiều người lựa chọn nhất để làm quà tặng nhân “ngày tôn vinh giá trị của người phụ nữ” - ngày 8-3. Giá của những mặt hàng này không tăng mạnh như nhiều người dự đoán nhưng chủng loại các mặt hàng này lại tăng đột biến.

Hoa hồng lai lên ngôi

Những ngày trước 8-3 năm nay, hoa vẫn là mặt hàng được nhiều người yêu thích lựa chọn làm quà tặng. Nhiều khách hàng sợ vào dịp lễ hoa lên giá đã bắt đầu đặt hàng trước.

Các loại hoa được ưa chuộng dịp lễ năm nay như cẩm chướng, ly ly, hồng đỏ, cúc tím, lan cành. Trong đó khác với mọi năm hoa hồng đỏ thường được nhiều người lựa chọn, năm nay hoa hồng lai với nhiều loại màu sắc lạ như hồng xanh nước biển, hồng xanh lá chuối, hồng cánh trắng nhụy tím, hồng phấn cam đế trắng… đang là những màu hoa được nhiều người đặt mua nhất tại các chợ hoa lớn như Hồ Thị Kỷ (quận 10), chợ đầu mối Thủ Đức, chợ quận 11… Tiểu thương ở khu vực này cho hay những ngày qua họ phải đặt mua thêm nhiều hoa hồng lai vì thấy nhu cầu người mua loại hoa này rất lớn. Giá các loại hồng lai này dao động 180.000-215.000 đồng/bó 50 bông, giá bán lẻ khoảng 5.000-6.500 đồng/bông (tùy thuộc vào bông lớn hoặc nhỏ). Đặc biệt, hoa hồng sam (hay còn gọi là bắp cải kiểng, hoa hồng sa mạc có xuất xứ từ Trung Quốc) với hai màu trắng và tím được coi là dòng hoa cao cấp hiện tại cũng đang xuất hiện nhiều tại một số chợ hoa lẻ, chợ hoa bình dân với giá 70.000-75.000 đồng/bông.

Các chương trình khuyến mãi lớn của các nhãn hàng mỹ phẩm nhân dịp 8-3 vẫn chưa thu hút được sự quan tâm đông đảo của khách hàng. (Ảnh chụp tại Co.op Mart Thủ Đức sáng 4-3) Ảnh: ANH PHÚ

Một tiểu thương vui vẻ vì mua được hoa hồng sam tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ (quận 5). Ảnh: ANH PHÚ

Theo nhận định của nhiều tiểu thương, do nguồn cung đảm bảo, giá hoa cho ngày 8-3 năm nay không tăng so với dịp 8-3 năm trước nhưng so với dịp tết Nguyên đán vừa qua thì một số loại hoa, đặc biệt là hoa hồng có nhích giá đôi chút.

Ghi nhận tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ sáng 4-3, hoa ly ly có giá 35.000-40.000 đồng/cành, cúc tím 80.000-110.000 đồng/bó 50 cây, cẩm chướng 90.000-130.000/ bó 50 thân, lan cành 30.000-40.000/cành…

Mỹ phẩm thi nhau khuyến mãi

Dịp này, ở hầu hết các siêu thị, chợ lớn, khu vực đông người tại TP.HCM, các nhãn hàng mỹ phẩm, đặc biệt là các nhãn hàng mỹ phẩm có tiếng trên thị trường như Lux, Pond’s, Double Rich… đang vào đợt cao điểm tung các chương trình khuyến mãi, quảng bá sản phẩm để thu hút người mua.

Các chương trình khuyến mãi này đang hướng nhiều vào đối tượng khách hàng bình dân với các gói sản phẩm, quà tặng cho ngày 8-3 được đóng gói bắt mắt, giá dao động khoảng 90.000 đến gần 300.000 đồng/phần quà. Một số nhãn hàng tung khuyến mãi bằng cách tặng kèm sản phẩm khi mua (như tặng sữa rửa mặt khi mua dầu gội đầu), một số nhãn hàng khác lại khuyến mãi bằng cách mua bộ sản phẩm sẽ tặng kèm vật dụng sinh hoạt gia đình (như mua bộ sản phẩm sữa tắm, dầu gội đầu, sữa rửa mặt sẽ được tặng kèm bộ ly hoặc bộ đồ nấu ăn, khăn tắm trị giá khoảng 100.000 đồng).

Tuy nhiên, ghi nhận ở một số siêu thị của hệ thống siêu thị Co.op Mart, Big C tại khu vực Thủ Đức, quận 5, quận 10… khách hàng ít hào hứng với những chương trình này, lượng người mua chưa nhiều.

Thời trang, trang sức: Giảm giá vẫn đìu hiu

Đón dịp 8-3, hàng loạt cửa hiệu thời trang lớn nhỏ tại khu vực đường Nguyễn Trãi (quận 5), Võ Văn Ngân (Thủ Đức), Huỳnh Tấn Phát (quận 7) áp dụng chương trình giảm giá 20%-30% các sản phẩm thời trang nữ. Kết hợp với các chương trình này, nhiều cửa hàng thời trang lớn tung phiếu ưu đãi dài hạn cho khách hàng nữ khi mua sản phẩm. Nhiều mặt hàng mới cho dòng thời trang hè 2013 cũng đã được các cửa hàng bày bán. Tuy nhiên, lượng người mua thời điểm trước ngày 8-3 này vẫn chưa nhiều.

Tương tự, chiều 4-3, ghi nhận tại một số cửa hàng trang sức, đồ mỹ kim, quà lưu niệm tại khu vực quận 1, quận 5 nhiều mặt hàng mới cho ngày 8-3 cũng đang trong tình trạng vắng khách dù đã tung ra nhiều mẫu sản phẩm mới với giá phù hợp cho nhiều đối tượng.

Một số tiểu thương kinh doanh vàng bạc, đồ mỹ kim, trang sức trên đường An Dương Vương (quận 5) nhận định thị trường quà tặng đồ trang sức bằng vàng bạc, mỹ kim cho ngày 8-3 năm nay sẽ không sôi động như những năm trước.

ANH PHÚ