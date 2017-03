Muốn nuôi cá tra phải có giấy phép

Vừa qua, tại TP.HCM, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội thảo lấy ý kiến về quy hoạch phát triển nuôi cá tra, cá ba sa vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Pháp Luật TP.HCM số ngày 23-6 có bài “Cần quản lý cá tra bằng giấy phép” để tránh tình trạng thừa-thiếu nguồn nguyên liệu như hiện nay. Đồng tình với đề xuất này, ông Ngô Phước Hậu - Chủ tịch Ủy ban Cá của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản (VASEP) (ảnh) - khẳng định nếu không kịp thời ban hành giấy phép nuôi cá tra thì không chỉ người nuôi khổ, doanh nghiệp thụ động mà giá cá tra xuất khẩu sẽ bị ép giá.

Hai loại giấy phép

. Xin ông cho biết tình hình quy hoạch, thu mua cá tra tại ĐBSCL?

+ Hiện nay, chúng ta đang đứng trước thách thức rất lớn là phải giải quyết lượng cá đang tồn đọng trong dân. Đây chính là bài học mà ta phải trả giá cho việc nuôi cá tra tự phát như thời gian vừa qua làm tốc độ phát triển của cá tra vượt quá mức cho phép. Do không nắm được số lượng cụ thể nên trong cuộc họp trực tuyến giữa Chính phủ và chính quyền địa phương, số lượng cá tra tồn đọng trong dân được báo quá thấp. Hiện gần 1.000 tỷ đồng mà doanh nghiệp vay đã được tung ra thu mua cá tra trong dân nhưng sản lượng cá tra dư thừa vẫn cao. Điều này cho thấy số liệu thống kê và tốc độ tăng trưởng mà chính quyền, doanh nghiệp nắm không đúng với thực tế. Nguyên nhân chính là do người dân nuôi cá tự phát nhiều quá, nhiều hộ nuôi mà không cần phải khai báo gì cả. Cho nên, trong lúc này cần phải có giấy phép đối với người nuôi cá tra. Một căn nhà mấy trăm triệu đồng cũng phải có “sổ đỏ”, “sổ hồng” thì tại sao một ao nuôi cá trị giá vài tỷ đồng lại không có tờ giấy chứng nhận nào?

. Theo ông, làm thế nào hạn chế được tình trạng người nuôi cá tự phát?

+ Kinh nghiệm ở các nước phát triển như Mỹ, Na Uy, Chilê... người dân muốn nuôi cá phải có hai loại giấy phép. Giấy phép thứ nhất là phải đáp ứng được diện tích nuôi, vùng nuôi và đáp ứng được tiêu chuẩn môi trường do chính quyền địa phương cấp. Giấy phép thứ hai sẽ do hiệp hội thủy sản quản lý cho phép cấp quota hay sản lượng của từng hộ nuôi là bao nhiêu. Ví dụ, năm 2007, các doanh nghiệp xuất khẩu được một triệu tấn. Trong năm 2008, dự tính lượng cá xuất đi tăng 10% so với năm trước. Như vậy, hiệp hội sẽ cấp quota là 1,1 triệu tấn chia cho các hộ nuôi đã có giấy phép tùy theo năng lực. Nếu chúng ta làm được điều này thì sẽ không còn tình trạng người nuôi kêu thừa như hiện nay. Ngoài ra, nếu cân bằng được cung-cầu thì giá trị cá tra xuất khẩu sẽ tăng cao.

Doanh nghiệp phải kết hợp với người nuôi

. Bài học quản lý cá tra bằng giấy phép như các nước đã làm có thể áp dụng được ở nước ta hay không?

+ Về điều này, trước đây VASEP đã có trình với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trước mắt, chúng ta cần thống kê thật chính xác diện tích nuôi hiện nay của ĐBSCL. Từ số liệu thống kê đó cùng với số liệu xuất khẩu hàng quý, hàng tháng do hải quan cung cấp thì Bộ mới có bài toán hợp lý về quy hoạch vùng nuôi, diện tích nuôi, thị trường...

. Xin ông cho biết vai trò của VASEP trong việc quy hoạch vùng nuôi và giá cá tra xuất khẩu?

+ Ở VASEP vẫn còn thiếu vai trò đầu tàu của những người nuôi cá tra ở ĐBSCL để cùng nhau liên kết người nuôi trước những chính sách của nhà nước. Hiện nay, xuất khẩu cá tra mở rộng ra hơn 80 nước trên thế giới. Qua đó, chúng tôi cũng định hướng, hướng dẫn doanh nghiệp có hướng khai thác thị trường xuất khẩu cho hợp lý để có những mức giá khá nhau. Điều đáng mừng là các doanh nghiệp hiện đã ý thức được vùng nuôi của từng công ty. Nếu làm tốt việc quy hoạch vùng nuôi sẽ xóa nhòa xung đột, mâu thuẫn giữa người nuôi với doanh nghiệp như trước đây thường mắc phải.

Trước những khó khăn về nguồn vốn, giá thức ăn tăng cao, giá bán thấp... thì VASEP khuyến khích các doanh nghiệp kết hợp đầu tư với nông dân để họ không phải bỏ ao, doanh nghiệp cũng có đầy đủ nguyên liệu để giữ được thị trường đã chiếm lĩnh trong nhiều năm qua.