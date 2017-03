Mỹ giảm mức thuế chống bán phá giá đối với tôm Việt Nam

Theo đó, mức thuế trung bình 0,91% đã giảm so với kết quả sơ bộ 0,93% công bố hồi tháng 3-2015 và giảm mạnh so với mức thuế 6,37% của kỳ xem xét lần thứ 8 (POR8) trước đó.

Trong ba bị đơn bắt buộc thì mức thuế cao nhất là 1,39%, giảm so với kết quả sơ bộ 1,5%, Công ty Thuận Phước 1,16%, cao hơn một chút so với kết quả sơ bộ 1,06% và Fimex VN là 0%. Mức thuế cho 32 bị đơn tự nguyện khác là 0,91%. Mức thuế chung áp dụng toàn quốc là 25,4%, giảm so với 25,76% của POR8.

Một trong những yếu tố chính giúp cho mức thuế này giảm so với lần trước, theo Vasep đó là DOC đã dựa trên các dữ kiện phù hợp từ 3 nước là Bangladesh, Ấn Độ và Indonesia để tính giá thành. Như vậy, với mức thuế POR9 giảm mạnh so với POR8, dự đoán xuất khẩu tôm Việt Nam sang Mỹ trong những tháng cuối năm sẽ khởi sắc, sau khi sụt giảm trên 50% trong 8 tháng đầu năm nay.

Năm 2014, xuất khẩu tôm sang Mỹ tăng mạnh từ những tháng đầu năm và bắt đầu sụt giảm kể từ tháng 9 sau khi Mỹ công bố kết quả cuối cùng POR8 với mức thuế cao nhất từ trước tới nay 6,37%.

Trong 8 tháng đầu năm 2015, xuất khẩu tôm Việt Nam sang Mỹ, tiếp tục giảm mạnh do áp lực cạnh tranh về giá và nguồn cung với các nước Ấn Độ, Indonesia. Mỹ hiện là thị trường NK tôm lớn nhất của Việt Nam, chiếm trên 20% tỷ trọng XK tôm của Việt Nam. Năm 2014, xuất khẩu tôm sang Mỹ đạt trên 1 tỷ USD.