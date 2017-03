Mỹ sẽ ăn nhiều tôm Việt Nam trong năm 2016

Theo công bố của của Bộ Thương mại Mỹ (DOC), kết quả cuối cùng rà soát hành chính lần thứ 9 (POR9) thuế chống bán phá giá tôm đông lạnh nhập khẩu từ Việt Nam giai đoạn từ 1-2-2013 đến 31-1-2014. Theo đó, mức thuế trung bình 0,91% đã giảm so với kết quả sơ bộ 0,93% giảm mạnh so với mức thuế 6,37% của kỳ xem xét lần trước POR8. Mức thuế POR9 giảm mạnh so với POR8 phần nào giúp tháo gỡ gánh nặng về thuế XK cho các DN xuất khẩu tôm.





Điểm tích cực thứ hai là nhu cầu tôm từ thị trường Mỹ năm 2016 cũng được dự báo sẽ nhích lên do USD tăng giá, giá tôm giảm so với hai năm trước đây và tăng trưởng kinh tế được cải thiện.





Các chương trình quảng cáo tôm bán lẻ ở Mỹ sôi động hơn do giá tôm bán buôn giảm. Xu hướng này cũng sẽ giúp nhu cầu tôm tăng. Theo đó, các DN xuất khẩu tôm của Việt Nam có thể tận dụng xu hướng này để đẩy mạnh xuất khẩu tôm sang thị trường Mỹ.





Theo VASEP, Mỹ vẫn là thị trường nhập khẩu tôm số một của Việt Nam, tuy nhiên trong năm 2015 tỉ trọng xuất khẩu sang thị trường này đã giảm so với năm 2014. Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, xuất khẩu tôm Việt Nam sang thị trường Mỹ năm 2015 đạt 657 triệu USD, giảm 38% so với năm 2014.





Nguyên nhân khiến xuất khẩu tôm sang Mỹ năm 2015 giảm là do giá xuất khẩu giảm, nhu cầu yếu và cạnh tranh mạnh từ các nguồn cung đối thủ. Trên thị trường Mỹ, tôm Việt Nam phải cạnh tranh mạnh với tôm Ấn Độ và Indonesia. Ấn Độ tăng 24% khối lượng tôm xuất khẩu sang Mỹ, Indonesia tăng 12% (106.000 tấn), Thái Lan tăng 15% với 65.000 tấn, trong khi Việt Nam giảm 22% (50.000 tấn). Việt Nam từ vị trí thứ 4 xuống thứ 5 về khối lượng tôm cung cấp cho Mỹ.