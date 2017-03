Mỹ sẽ siết hàng xuất khẩu

Luật hiện đại hóa an toàn thực phẩm của Mỹ (FSMA) là bộ luật sửa đổi, bổ sung các quy định an toàn thực phẩm của FDA, hiện được FDA triển khai với mục tiêu tăng phòng ngừa các mối nguy và bệnh dịch do thực phẩm gây ra, buộc các nhà nhập khẩu có trách nhiệm hơn đối với chất lượng sản phẩm của khách hàng. Đến năm 2016, các quy định của luật này mới được ban hành đầy đủ nhưng hiện từng phần trong luật sửa đổi này đã được ban hành dần và có hiệu lực ngay. Một số quy định đã có hiệu lực trong năm 2012 và 2013.