Mỹ tiếp tục áp thuế chống bán phá giá cá tra Việt

Theo đó, mức thuế mà hai bị đơn bắt buộc là Hùng Vương và Thuận An phải chịu lần lượt là 0,41 USD/kg và 0,97 USD/kg, cao hơn so với phán quyết sơ bộ trước đó. Mức thuế các DN xuất khẩu cá tra khác của Việt Nam phải chịu trong đợt xem xét lần này là 0,69 USD/kg, tăng 0,09 USD/kg so với mức thuế phán quyết sơ bộ đưa ra. Chỉ có hai công ty Vĩnh Hoàn và Biển Đông tiếp tục không bị ảnh hưởng của kỳ rà soát POR11.

Đại diện một công ty xuất khẩu cá tra cho biết với mức thuế trên, rất khó để các DN cá tra Việt Nam đưa hàng vào Mỹ.