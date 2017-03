Năm 2008: Bỏ vốn vào vàng sẽ lãi to

Sau khi tăng giá chóng mặt trước Tết, qua Tết giá vàng trong nước đã có dấu hiệu chựng lại. Tuy nhiên theo giới kinh doanh vàng, đây chỉ là một đợt điều chỉnh tạm thời theo sát đà giảm giá của vàng và dầu thô thế giới sau một thời gian bùng quá nhanh.

Giảm tạm thời

Giá vàng SJC, AAA, PNJ niêm yết cuối giờ chiều hôm qua (14-2) vẫn dao động ở mức mua vào 1.754.000 đồng/chỉ, bán ra 1.765.000 đồng/chỉ. Như vậy sau khi giảm hơn 20 ngàn đồng/chỉ ngày hôm trước, giá vàng trong nước đã không còn giảm nữa như nhiều người chờ đợi mà đã tăng nhẹ hai ngàn đồng/chỉ. Vàng giảm giá nên sức mua vào của người dân tăng mạnh, nhất là mặt hàng vàng nữ trang được bán rất chạy vì đang trong dịp lễ tình yêu.

Ông Thanh Phúc, chủ tiệm vàng ở chợ Thị Nghè (Bình Thạnh, TP.HCM), phân tích giá vàng trong nước vừa giảm sau ngày thứ hai mở cửa trở lại sau Tết chỉ là đợt điều chỉnh theo giá vàng thế giới. Có thể thấy điều này khi trong ngày 13-2, vàng thế giới đột ngột giảm mạnh hơn 18 USD/ounce, từ mức 921 USD/ounce rơi xuống 903 USD/ounce nên giá vàng trong nước cũng điều chỉnh với mức giảm giá tương đương. Còn nếu tính theo vàng thế giới ở ngưỡng 923-925 USD/ounce trong những ngày trước Tết thì vàng trong nước chỉ giảm một ít - ông Phúc nói.

Nhận định về thị trường vàng thời điểm này, anh Lê Cao Sơn, một nhà đầu tư tại sàn chứng khoán ACBR vừa chuyển vốn sang đầu tư vàng, cho biết giá vàng trong nước đột ngột điều chỉnh giảm, trong khi nhiều người dân đổ xô mua vàng tích trữ là do các tác động từ bên ngoài. Thị trường chứng khoán Mỹ hồi phục đã khiến các nhà đầu tư ngoại quay lại mua cổ phiếu. Cùng lúc này, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF lại được nhóm các nước công nghiệp phát triển - G7 cho phép bán vàng ra. Mặt khác, đồng USD trên thị trường tiền tệ đã hồi phục so với ngoại tệ mạnh khác như EUR và Ấn Độ - một quốc gia nhập khẩu vàng nhiều nhất thế giới lại đang cắt giảm nhập vàng. Theo ông Sơn, có nhiều yếu tố bất lợi tác động cùng lúc đã khiến giá vàng thế giới tạm thời quay đầu. Tuy nhiên, đây chỉ là đợt giảm để điều chỉnh và giá vàng sẽ tăng trở lại, bởi lẽ trong lúc vàng giảm, giá dầu thô lại tăng nhẹ.

Cũng theo ông Sơn, đợt giảm này có tác dụng rất tốt, cảnh tỉnh các nhà đầu tư trong nước đừng quá say mê lao vào mua vàng mà quên cập nhật những diễn biến tình hình thế giới, khi mà vàng trong nước bây giờ đã lên xuống cùng nhịp với giá vàng bên ngoài.

Bà Nguyễn Thị Cúc, Phó Tổng Giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), cũng cho rằng hiện nay mỗi năm Việt Nam nhập về khoảng 60-70 tấn vàng nên giá vàng thế giới diễn biến ra sao là giá vàng trong nước cũng theo vậy, rủi ro ở chỗ là hiện nay biên độ dao động giá vàng trên thị trường thế giới rất rộng, có khi từ 30 đến 45 USD/ounce/ngày, nên khi có biến động lớn các nhà đầu tư trong nước khó trở tay.

Vàng sẽ dẫn đầu các kênh đầu tư

Một câu hỏi đặt ra lúc này là có nên đầu tư vào vàng và thứ kim loại quý này có còn tăng giá hay không. Tạm đưa ra con số lợi nhuận của kênh này trong năm 2007, nếu vo tròn cả năm nhà đầu tư đã lãi hơn 30%. Nếu đem lợi nhuận này so với đầu tư nhà, đất thì khá khiêm tốn. Tuy nhiên, nếu xét về giá trị bền vững thì đầu tư vàng ít gặp rủi ro hơn. Bởi lẽ kinh doanh nhà, đất trong năm 2007 lãi tuy gặt hái gần 300% nhưng khoản lợi nhuận này chỉ thu hoạch được từ những khu vực đất sốt như quận 2, 7, 9, Nhà Bè, Mỹ Phước (Bình Dương)... chứ nhiều khu vực khác như Gò Vấp, Hóc Môn... giá trị bất động sản không tăng là bao, trong khi tiền vốn bỏ vào lại khá lớn. Tiến sĩ Lê Thẩm Dương, Trưởng khoa Quản trị kinh doanh, Trường đại học Ngân hàng TP.HCM, cũng nhận định trong hai năm trở lại đây vàng là kênh đầu tư mang về lợi nhuận hấp dẫn. Năm 2007 còn hấp dẫn hơn do các nhà đầu tư nhảy hết vào chứng khoán nên ít người chú ý kênh này. Do đó dự báo năm 2008, kênh vàng sẽ sôi động dữ dội vì nhiều nguồn vốn đổ vào, nhất là khi chứng khoán tiếp tục xìu.

Giám đốc một ngân hàng thương mại cổ phần tại TP.HCM cũng nhận định khác với mọi năm, năm nay bỏ vốn đầu tư vàng sẽ chắc chắn lãi, thấp nhất là 35%. Theo phân tích của ông này, trong ba kênh đầu tư đang hút nóng nhất hiện nay tại Việt Nam là vàng, chứng khoán, bất động sản thì chứng khoán không cần nói nhiều cũng biết sẽ xìu đến hết quý II, còn bất động sản đang nằm trong tầm ngắm của cơ quan quản lý nên rất rủi ro khi bị nhà nước tuýt còi. Trong khi bỏ tiền vào vàng vừa an toàn vốn cả khi lạm phát cao và lợi nhuận thu về hơn gấp nhiều lần so với gửi tiền tiết kiệm ngân hàng và tính thanh khoản của vàng cũng làm các nhà đầu tư dễ chịu.