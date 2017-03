Năm 2009: Siêu thị ngoại sẽ mọc lên như nấm

Ngoài ra còn thêm một đại gia mới chuẩn bị xuất hiện là chuỗi siêu thị điện tử điện máy Best Carings. Best Carings được hình thành từ hợp đồng nhượng quyền thương hiệu giữa Công ty Tiếp thị Bến Thành và Tập đoàn Bán lẻ điện tử điện máy Best Denki (Nhật Bản), một trong năm nhà bán lẻ điện máy lớn nhất Nhật Bản. Chỉ trong năm 2008, Best Carings đã phát triển lên ba siêu thị (trước đó là Best Carings Cần Thơ và Best Carings Hà Nội).

Ông Lê Hồng Xuân, Tổng Giám đốc Best Carings, cho biết: “Trong vòng ba năm tới, chúng tôi sẽ phát triển tiếp 10 chuỗi siêu thị trên cả nước, sau năm 2009 sẽ chính thức thực hiện liên doanh với Best Denki với phần vốn phía Nhật là 49% và phía Việt Nam là 51%”.

Song song với Best Carings, hệ thống siêu thị Lotte Mart (Hàn Quốc) cũng chuẩn bị khánh thành hoạt động. Siêu thị này có tổng vốn đầu tư 52 triệu USD, được xem là siêu thị hiện đại nhất Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại.

Với làn sóng các nhà bán lẻ tràn vào Việt Nam, nhất là vào thời điểm đầu năm 2009 khi các hiệp định mở rộng thương mại được triển khai, chắc chắn sẽ tạo nên sức cạnh tranh mới trong giới bán lẻ ở các siêu thị. Đặc biệt riêng ở TP.HCM, ngành hàng bán lẻ điện tử, điện máy bấy lâu nay vẫn là cuộc đua của các doanh nghiệp trong nước như Nguyễn Kim, Thiên Hòa, Chợ Lớn, Ideas... nay sẽ thêm có những đối thủ mới.

Theo ông Koji Idera, Giám đốc điều hành của Best Denki, cái khó hiện nay của các nhà đầu tư ngoại vẫn là mặt bằng. Việc tìm mặt bằng với quy mô lớn trong nội thành là một điều cực kỳ khó khăn. Tuy nhiên, các hãng phải cạnh tranh nhau bằng chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng.

Theo nhận định chung, sự xuất hiện các nhà đầu tư ngoại góp phần tạo ra sức cạnh tranh mới. Nơi nào hàng hóa giá rẻ, chất lượng tốt và có cung cách phục vụ khách hàng tốt sẽ chiếm ưu thế. Những siêu thị không tôn trọng khách hàng sẽ sớm tự loại mình ra khỏi cuộc đua.