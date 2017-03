Năm 2010: Dư nợ tăng thêm trên 400 ngàn tỉ đồng

Ông Phạm Quốc Thanh, phó tổng giám đốc ABBANK cho biết, đang chờ năm tài chính 2009 kết thúc để triển khai kế hoạch giải ngân vốn trong năm 2010.



Một số doanh nghiệp cũng cho biết, đã nộp hồ sơ ở các ngân hàng Vietcombank, Sacombank. Việc thẩm định hồ sơ đã xong xuôi, và phía ngân hàng cho biết chỉ chờ bước vào năm mới là sẽ giải ngân.



Theo ngân hàng Nhà nước, tín dụng năm 2009 tăng 37,73% so năm 2008. Căn cứ trên công bố này và các số liệu tổng hợp từ các năm trước, chúng tôi tính ra tổng dư nợ tín dụng năm 2009 khoảng 1,712 triệu tỉ đồng. Kế hoạch năm 2010, tổng phương tiện thanh toán và dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế – tăng khoảng 25% so với cuối năm 2009, tức tổng dư nợ sẽ lên tới 2,14 triệu tỉ đồng. Như vậy hạn mức tăng trưởng năm 2010 có thấp hơn năm 2009, nhưng về số tuyệt đối vẫn tăng khoảng 428 ngàn tỉ đồng so năm 2009.



Giám đốc ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM ông Hồ Hữu Hạnh đưa ra nhận định, tăng trưởng tín dụng năm tới thấp hơn năm nay. Vì vậy, các ngân hàng sẽ tập trung và ưu tiên vốn cho những doanh nghiệp có sức khoẻ làm ăn có lãi. Một số lãnh đạo ngân hàng cũng xác nhận, chỉ tập trung vào khách hàng tốt dù họ không có sự thay đổi trong việc lựa chọn các đối tượng khách hàng mục tiêu. Ông Trần Văn Vĩnh, tổng giám đốc ngân hàng Phương Đông (OCB) cho biết, khách hàng trọng tâm của ngân hàng vẫn là doanh nghiệp vừa và nhỏ, khách hàng cá nhân. “Trong năm qua, dư nợ của khách hàng cá nhân đã chiếm đến 60% trong tổng dư nợ của OCB”, ông Vĩnh nói.



Tuy nhiên, không như năm 2009, bước sang năm 2010 nguồn hỗ trợ lãi suất ngắn hạn của Chính phủ không còn. Các ngân hàng sẽ phải cân nhắc bài toán cho vay, khi mà mặt bằng lãi suất huy động tăng cao, không đảm bảo để ngân hàng cho vay có lãi, ngay cả với lãi suất trần 12%. Doanh nghiệp cũng phải cân nhắc hơn trong việc tiếp cận vốn vay với lãi suất cao.





Theo Trần Văn ( SGTT)