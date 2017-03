Năm 2010, kiều hối ước đạt hơn 8 tỉ USD

Trong tháng 12, ước tính lượng kiều hối đạt khoảng 770 triệu USD, nâng tổng nguồn kiều hối của cả năm 2010 lên hơn 8 tỉ USD, tăng khoảng 25,6% so với 2009. Dự báo tháng 1-2011, do có tết Nguyên đán nên nguồn kiều hối sẽ còn tiếp tục gia tăng. Bên cạnh nguồn kiều hối, luồng vốn đầu tư gián tiếp vào Việt Nam từ đầu năm tới nay thặng dư khoảng 800 triệu USD; giải ngân vốn đầu tư nước ngoài trong 11 tháng tăng 9,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Ngân hàng Nhà nước, từ đầu tháng 12 đến nay, thị trường ngoại hối đã có những chuyển biến tích cực hơn. Cụ thể, từ mức âm trên 300 triệu USD vào cuối tháng 11 nay chỉ còn âm dưới 100 triệu USD. Doanh số mua ngoại tệ của các ngân hàng thương mại đang có xu hướng tăng, đặc biệt trong những ngày gần đây, các doanh nghiệp xuất khẩu đã bán mạnh ngoại tệ cho hệ thống ngân hàng thương mại…

LÊ THANH