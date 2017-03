Năm 2010, kim ngạch thương mại Việt- Trung ước đạt 25 tỷ USD

Ông Nguyễn Thành Biên, Thứ trưởng Bộ Công thương, cho biết hội chợ lần này sẽ được tổ chức từ ngày 4 đến ngày 9-12 tại thành phố Móng Cái, Quảng Ninh. Trong số hơn 470 gian hàng đã đăng ký tham gia hội chợ, có đến 60% số gian hàng tham gia là các doanh nghiệp Việt Nam sản xuất và kinh doanh hàng Việt Nam.

Sự kiện này còn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc Việt Nam bởi phần hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam quảng bá thương hiệu sản phẩm, tổ chức mạng lưới tiêu thụ hàng hóa phát triển thị trường nội địa và xuất khẩu.

Cũng theo ông Biên, Trung Quốc ba năm liền là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Những năm qua, quan hệ kinh tế-thương mại Việt Nam-Trung Quốc đã có bước phát triển mạnh mẽ. Kim ngạch thương mại hai chiều Việt-Trung từ 2,5 tỷ USD trong năm 2000 có khả năng đạt tới 25 tỷ USD trong năm 2010, nhiều gấp 10 lần.

Tuy nhiên, con số này vẫn chưa tương xứng với tiềm năng to lớn của hai nước. Với việc khu mậu dịch tự do ASEAN-Trung Quốc sắp được hình thành, doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc đang đứng trước vận hội to lớn để tăng cường hợp tác, đẩy mạnh quan hệ kinh tế-thương mại-đầu tư song phương.

L.THANH