Năm 2010 sẽ cho doanh nghiệp in hóa đơn

Hóa đơn có thể được in ngay bằng máy tính tiền hay máy vi tính (như hóa đơn trong siêu thị, nhà sách... hiện nay). Doanh nghiệp có thể đặt các cơ sở in thực hiện in hóa đơn theo mẫu của doanh nghiệp nhưng phải thông báo mẫu này cho cơ quan quản lý thuế trước khi đặt in.

Lộ trình thực hiện tự in, đặt in hóa đơn được áp dụng từ ngày 1-7-2010. Số hóa đơn mà doanh nghiệp đã mua sẽ được sử dụng cho đến hết ngày 30-6-2009. Doanh nghiệp nào đang sử dụng hóa đơn tự in và hóa đơn điện tử thì tiếp tục sử dụng hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử theo đúng nội dung đã đăng ký.