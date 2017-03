Năm 2011 truy thu thuế và phạt 7.600 tỉ đồng

Trong đó, ngành thuế đã xử lý giảm lỗ 8.400 tỉ đồng, tăng hơn 2,5 lần; truy thu thuế và phạt 7.600 tỉ đồng, tăng bốn lần so với cùng kỳ.

Theo Tổng cục Thuế, năm 2011, ngành thuế đã thu ước đạt mức 525.000 tỉ đồng, vượt 16,3% so với dự toán pháp lệnh và bằng 108% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 21,4% so với cùng kỳ. Số thu nội địa ước đạt 425.000 tỉ đồng, tăng 43.000 tỉ đồng so với cùng kỳ.

TRÀ PHƯƠNG