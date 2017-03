Năm 2012 cần giảm 8% số doanh nghiệp khai lỗ

Không có giá thị trường để so sánh! Nhiều sản phẩm không có giá thị trường để so sánh, dẫn đến việc DN khai giá tùy ý, cơ quan thuế thấy bất hợp lý nhưng không bắt bẻ được. Hiện có khoảng 10% DN đang ở thế “độc quyền” một người mua - một người bán. Ví dụ, Công ty Samsung ở Bắc Ninh khai báo sản phẩm của họ là điện thoại công nghệ cao. Điện thoại mỗi hãng mỗi khác, nếu đem điện thoại Samsung so với giá điện thoại iPhone thì thật khập khiễng. Mà điện thoại của họ thì chỉ có họ sản xuất, họ bán, không có giá khác trên thị trường để so sánh. Ông ĐỖ HOÀNG ANH TUẤN,Thứ trưởng Bộ Tài chính