Năm 2012, doanh thu PVN trên 234.000 tỉ đồng

Theo đó, chỉ tiêu doanh thu hoàn thành vượt mức kế hoạch cả năm trước một tháng và có mức tăng trưởng cao so với năm 2011. Cụ thể, hoạt động dịch vụ dầu khí mang lại cho PVN doanh thu trên 234.000 tỉ đồng. Tổng doanh thu của toàn bộ đơn vị trong Tập đoàn năm 2012 đạt 772,7 ngàn tỉ đồng. Nguyên nhân là do giá dầu thô trung bình năm 2012 cao hơn so với năm trước 1,7% và doanh thu từ hoạt động của các đơn vị dịch vụ dầu khí tăng 13% so với năm 2011.

Tại buổi họp báo, Chủ tịch HĐTV PVN Phùng Đình Thực cho biết việc tiếp nhận các dự án từ Vinashin cũng đang gây cho PVN một số khó khăn, do các dự án đang dang dở hoặc chưa triển khai. Về việc tiêu thụ sản phẩm mới như xơ sợi tổng hợp, ethanol cũng gặp nhiều trở ngại do thị trường trong nước nhu cầu thấp, các chính sách hiện tại chưa đủ bắt buộc xã hội sử dụng nhiên liệu thân thiện với môi trường cho đến hết năm 2014. Cùng với việc đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã giúp Tập đoàn tiết giảm được 5.104 tỉ đồng.

Báo cáo của PVN cũng cho biết căn cứ kết quả cuộc họp của Chính phủ về xem xét đề án tái cấu trúc PVN giai đoạn 2012-2015, Tập đoàn đã hoàn chỉnh đề án tái cấu trúc trình Bộ Công Thương. Hiện Bộ Công Thương đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ (dự kiến Thủ tướng sẽ phê duyệt vào tháng 1-2013), đồng thời đang hướng dẫn các đơn vị thành viên hoàn chỉnh đề án tái cấu trúc giai đoạn 2012-2015 trình Tập đoàn xem xét phê duyệt.

Trả lời về công tác bảo vệ chủ quyền và biên giới quốc gia trên biển, ông Thực cho biết PVN đã chuẩn bị đối phó với mọi tình huống và có nhiều kịch bản khác nhau. “Chúng tôi học Bác cách ứng xử là Dĩ bất biến ứng vạn biến. Chủ quyền quốc gia là bất biến, cách ứng phó thì có hàng trăm cách khác nhau” - ông Thực nói.

