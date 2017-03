Năm 2012: Giá điện, than tăng!

Bộ Tài chính sẽ điều hành giá một số mặt hàng thiết yếu như điện, xăng dầu. Trong đó giá điện sẽ được điều chỉnh tăng trong năm 2012. Đó là những thông tin được công bố tại hội nghị triển khai nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2012 diễn ra ngày 24-12.

Tăng giá bán than cho điện

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai, định hướng điều hành giá của Bộ trong năm 2012 liên quan đến ba mặt hàng điện, than, xăng dầu sẽ tiếp tục thực hiện theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Trong đó, việc điều chỉnh tăng giá điện sẽ ở mức kiềm chế.

Đối với giá than bán cho điện, Bộ Tài chính cho biết sẽ điều chỉnh tăng giá than cho sản xuất điện cùng với thời điểm điều chỉnh giá điện bằng khoảng 72%-80% giá thành tiêu thụ năm 2010.

Về nội dung này, ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, cho biết trong tổng thu 13.000 tỉ đồng năm 2011 của tỉnh này có tới 60% là từ than. Do vậy, nếu hoạt động của Tập đoàn Than - Khoáng sản VN (Vinacomin) gặp khó khăn thì thu ngân sách của địa phương cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tỉnh này đề nghị Bộ Tài chính trình với Chính phủ điều chỉnh giá bán than cho điện sát với giá thị trường là 90% để tháo gỡ khó khăn cho DN. “Giá bán than cho điện của Vinacomin sắp tới so với giá bán hiện hành đang chênh tới 1,1 triệu đồng/tấn và ảnh hưởng 2.715 tỉ đồng đến thu ngân sách tỉnh Quảng Ninh” - ông Thành nói.

Mới đây, ngày 20-12, giá bán điện tiếp tục được điều chỉnh với mức tăng 5%. Trong ảnh: Người dân đóng tiền điện tại Công ty điện lực Chợ Lớn. Ảnh: HTD

Chưa cho DN tự chủ về giá xăng dầu

Liên quan đến điều hành giá xăng dầu, Thứ trưởng Vũ Thị Mai cho biết định hướng giá xăng dầu năm 2012 sẽ theo thị trường. Tuy nhiên, do giá xăng dầu hiện nay chưa tính đủ các yếu tố cấu thành giá cơ sở (cụ thể là thuế nhập khẩu xăng, mazut hiện ở mức 0%; dầu hỏa, diesel ở mức 5% chưa đủ so với mức thuế hiện hành). Bộ Tài chính cho rằng trước mắt tạm thời chưa để các DN kinh doanh xăng dầu đầu mối tự định giá theo thẩm quyền quy định tại Nghị định 84.

“Nhà nước vẫn phải trực tiếp điều hành giá ở mức độ nhất định, khi giá thế giới giảm cần khôi phục lại giá cơ sở theo quy định và sau đó sẽ giao DN tự quy định giá trong biên độ cho phép được quy định tại Nghị định 84” - Thứ trưởng Vũ Thị Mai cho hay.

Theo Bộ Tài chính, trong năm 2011, giá điện, than bán cho điện và xăng dầu đã có nhiều lần được điều chỉnh. Với giá điện, từ ngày 1-3 đã được điều chỉnh tăng 15,28% so với giá năm 2010. Bộ Tài chính cho biết nếu tính đủ thì giá bán điện phải tăng 49%. Mới đây, ngày 20-12, giá bán điện tiếp tục được điều chỉnh với mức tăng 5%. Với giá than bán cho điện cũng được điều chỉnh tăng 5%, Bộ Tài chính cho rằng mới chỉ tính bằng 57%-63% giá thành tiêu thụ than năm 2010. Giá xăng dầu được điều chỉnh tăng hai lần và giảm hai lần. Việc tăng giá xăng dầu mới ở mức độ có “kiềm chế”.

Lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết để đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, an sinh xã hội, trước mắt Bộ yêu cầu các DN sản xuất kinh doanh giãn việc tăng giá. Về dài hạn, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục lộ trình điều chỉnh giá theo cơ chế thị trường, xóa bao cấp giá đối với các loại hàng hóa, dịch vụ vào thời điểm thích hợp, thực hiện công khai, minh bạch giá cả.

Sẽ thanh tra toàn diện các tập đoàn . Phóng viên: Thưa bộ trưởng, trong năm 2012, Bộ Tài chính sẽ có những giải pháp nào để thực hiện mục tiêu kinh tế mà Chính phủ đề ra? + Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ (ảnh): Năm 2012, Chính phủ tiếp tục thực hiện chính sách kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát chặt giá cả, chỉ tiêu tăng trưởng 6%-6,5%. Bộ Tài chính sẽ có đề xuất tháo gỡ về mặt tài chính, giãn thuế cho các DN, hỗ trợ lãi suất cho những lĩnh vực sản xuất có điều kiện, giảm tiền thuê đất cho DN. Trong đó, giảm 50% tiền thuê đất trong năm 2011 và 2012 cho các tổ chức đang hoạt động trong các ngành sản xuất đang thuê phải trả tiền thuê đất hằng năm mà trong năm 2011-2012 phải xác định đơn giá thuê đất. Bên cạnh đó, xây dựng và triển khai đề án tái cấu trúc DNNN và đẩy mạnh sắp xếp, cổ phần hóa DNNN. . Đối với các mặt hàng nhạy cảm như than, điện, xăng dầu thì sẽ được điều hành ra sao, thưa bộ trưởng? + Bộ Tài chính tiếp tục kiên trì điều hành giá bám sát theo thị trường, với phương châm chậm nhất trong năm 2013 phải hoàn thành cơ chế điều hành giá theo thị trường. Trong năm 2012, Quốc hội sẽ thông qua Luật Giá, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các bộ, ngành chuẩn bị kỹ nội dung, hướng dẫn về luật này. Trước mắt, Bộ Tài chính tập trung vào chỉnh sửa các văn bản luật liên quan đến điều hành giá xăng dầu, điện, than; quy chế bình ổn giá. Riêng đối với dịp tết Nguyên đán sắp tới, Bộ Tài chính chỉ đạo các đơn vị kiểm soát chặt giá cả, quyết liệt kiềm chế tăng giá. Đối với điện, giá sẽ theo lộ trình với mục đích bù đắp chi phí đầu vào hợp lý, lợi nhuận phù hợp. Đặc biệt là tạo điều kiện cho các nhà đầu tư tham gia thị trường điện. Đồng thời cùng với tăng giá điện, Chính phủ sẽ có chính sách hỗ trợ người nghèo, thu nhập thấp. Ngoài ra, Bộ Tài chính đề xuất Chính phủ yêu cầu EVN giảm thiểu tổn hao điện năng, thoái vốn, cung ứng điện thông suốt. . Vừa qua, vấn đề kinh doanh của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước đã được công bố. Trong năm 2012, Bộ Tài chính sẽ có kế hoạch gì đối với tình hình tài chính của các đơn vị này? + Trong năm 2012, Thanh tra Chính phủ, kiểm toán Nhà nước và Bộ Tài chính sẽ tập trung kiểm toán những mặt hàng thiết yếu ảnh hưởng nhiều đến sản xuất và đời sống như xăng dầu, điện. Trong đó Thanh tra Tài chính sẽ kiểm toán Tập đoàn Xăng dầu VN (Petrolimex), Thanh tra Chính phủ sẽ kiểm tra Tập đoàn Điện lực VN (EVN), kiểm toán Nhà nước sẽ kiểm tra các công ty ngoài EVN bán điện cho đơn vị này. . Xin cảm ơn bộ trưởng. NAM GIANG thực hiện

TRÀ PHƯƠNG