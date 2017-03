Năm 2012, giá vàng sẽ ra sao?

Năm 2011 được ghi nhận là năm đầy kịch tính của thị trường vàng trong nước. Khởi đầu năm, giá chỉ xoay quanh mốc 36 triệu đồng/lượng nhưng đến ngày cuối cùng của năm, giá đã là 42,5 triệu đồng/lượng, tăng khoảng 6,5 triệu đồng/lượng, tương đương 20%. Đáng chú ý, bắt đầu từ tháng 8, giá liên tục leo thang, vượt mốc 40 triệu đồng/lượng, sau đó liên tiếp đổ xô các kỷ lục để thiết lập kỷ lục mới và “vinh quang” nhất là 49,20 triệu đồng/lượng vào ngày 23/8. Mức giá này tăng tới 40% so với thời điểm đầu năm. Lúc đó, giá vàng thế giới cũng chạm mức đỉnh 1.920 USD/ounce.

Nền kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng không thật sáng sủa nếu không muốn nói là gặp vô vàn khó khăn. Nợ công, lạm phát, bất ổn chính trị kinh tế khu vực, suy thoái hay khủng hoảng kinh tế chính trị-đó là những nguyên nhân đẩy các nhà đầu tư đổ xô vào vàng, và đây là yếu tố chính hỗ trợ cho giá vàng thế giới tăng cao, mà giá vàng trong nước thường theo diễn biến giá thế giới.

Tuy nhiên, thị trường vàng sau đó cũng nhanh chóng có nhiều diễn biến bất ngờ khi vàng chuyển sang vai trò là tài sản rủi ro, thay vì là “hầm trú ẩn an toàn” đi theo biến động của các tài sản rủi ro vào giai đoạn cuối năm 2011, giá có lúc trượt xuống sát mốc 1.500 USD/unce, giảm 20% so với giá kỷ lục. Vàng quốc tế quay lại sát mốc 1.550 USD/ounce ở thời điểm cuối năm, tính chung cả năm tăng 12%. Giá vàng trong nước cũng hạ nhiệt theo vào quý 4, xuống thấp hơn nhiều so với mức đỉnh ghi ngày 23/8.

Năm 2011, thị trường vàng trong nước cũng ghi nhận mức chênh lệch kỷ lục giữa giá vàng trong nước và thế giới. Giá vàng trong nước liên tục biến động khó lường, nhà đầu tư đổ xô mua rồi bán đã khiến cho thị trường hỗn loạn cả về giá lẫn giao dịch. Nguyên nhân là do vàng bị đầu cơ, làm giá. Đáng chú ý, có thời điểm giá vàng trong nước cao hơn thế giới tới gần 5 triệu đồng/lượng. Chỉ khi Ngân hàng Nhà nước can thiệp bằng nhiều biện pháp, sự chênh lệch trên mới được thu hẹp.

Một điểm đáng nhớ nữa của thị trường vàng trong nước là không chỉ chênh lệch giá với thị trường thế giới, ngay cả các thương hiệu vàng miếng nội cũng có sự chênh lệch lớn về giá. Từ mức ngang bằng nhau hoặc chênh nhau không đáng kể, vàng miếng SJC có mức giá “đỉnh” so với các thương hiệu vàng miếng khác, đặc biệt là với vàng Bảo Tín Minh Châu. Lúc đầu, chênh lệch giá chỉ 200.000-500.000 đồng/lượng nhưng sau đó lên tới 900.000-1 triệu đồng/lượng, thậm chí hơn 1 triệu đồng/lượng. Sở dĩ xảy ra hiện tượng chưa từng có trong lịch sử này là dự thảo Nghị định mới về quản lý hoạt động kinh doanh vàng được công bố, trong đó, “chiểu” theo quy định thì chỉ duy nhất SJC đủ điều kiện sản xuất vàng miếng và người đứng đầu Ngân hàng Nhà nước cho biết vàng SJC sẽ trở thành thương hiệu vàng miếng quốc gia. Trước thông tin này, người dân hoang mang, đổ xô đến các cửa hàng vàng của SJC để mua, vì thế một số doanh nghiệp có vàng phi SJC phải hạ giá để hút khách.

Sau một năm của đầy biến động của giá vàng, vậy, năm 2012 giá kim loại quý này sẽ diễn biến ra sao?. Trên thực tế, trong gần 1 tháng qua, giá vàng thế giới biến động không quá mạnh, dao động quanh mốc 1.650 USD/ounce; còn giá kim loại quý trong nước chủ yếu xoay quanh mốc 43,50 triệu đồng/lượng, có thời điểm về dưới mốc 43 triệu đồng/lượng, rồi lên vượt mốc 44 triệu đồng vào những ngày giáp Tết nguyên đán.

Theo ông Tôn Thế Vĩnh Quyền-Phó Tổng Giám đốc Công ty Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ), năm nay, giá vàng sẽ tiếp tục đi lên. Diễn biến của giá kim loại quý này sẽ chia làm 4 giai đoạn: tăng nhẹ trong quý 1, nửa đầu quý 2-đi ngang và điều chỉnh giảm từ cuối quý 2 đến nửa đầu quý 3-tăng mạnh trong 3 tháng quý 4-tháng cuối năm điều chỉnh giảm trở lại do lực chốt lời và đóng bớt trạng thái giao dịch của các nhà đầu tư. Mức giá đỉnh có thể là 1.950-2.000 USD/ounce. Thị trường vàng trong nước diễn biến cùng chiều với giá vàng thế giới. Ông Quyền dự báo, mức giá cao nhất của giá vàng trong nước có thể lên tới 55-56 triệu đồng/lượng. Như vậy, mức giá dự báo này là rất cao. Tuy nhiên, vàng vẫn có thể chinh phục mức giá này, bởi còn nhớ, cuối năm 2010, ông Quyền đưa ra dự báo năm 2011, giá vàng có thể lên tới 42 triệu đồng/lượng, và thời điểm đó mức dự báo trên cũng được cho là cao, nhưng trên thực tế giá lên đến 49,20 triệu đồng/lượng.

Sở dĩ ông Quyền đưa ra dự báo giá tăng như vậy bởi tình hình khủng hoảng nợ công châu Âu vẫn chưa có phương hướng giải quyết cụ thể. Bên cạnh đó, tình hình nội chiến tại các quốc gia dầu mỏ, hồi giáo, căng thẳng giữa Hàn Quốc-Bắc Triều Tiên và gần đây nhất là Iran-Phương Tây vẫn chưa có hồi kết. Cùng với chịu ảnh hưởng từ thị trường thế giới, giá vàng trong nước còn chịu tác động từ nhu cầu mua -bán thất thường, có hiện tượng đổ xô mua-bán cùng chiều dẫn đến thường xuyên có chênh lệch với giá quốc tế. Ngoài ra, tỷ giá USD/VND cũng ảnh hưởng mạnh tới giá vàng.

Cũng theo ông Quyền, năm nay giá vàng trong nước sẽ tiếp tục chênh lệch với giá vàng quốc tế nhưng mức chênh lệch giảm chứ không cao như năm 2011, chỉ dao động 300.000-1.500.000 đồng/lượng. Lý do là thị trường chịu ảnh hưởng bởi chính sách từ phía Ngân hàng Nhà nước, vàng trở thành kênh đầu tư, đầu cơ kém hấp dẫn do tính thanh khoản yếu.

Theo Thanh Hương (HNMO)