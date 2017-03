(PL)- Đây là thông tin do ông Trần Quang Nghị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam-Vinatex, công bố trong buổi báo cáo kết quả hoạt động của ngành dệt may sáu tháng đầu năm 2011 ngày 24-6.

Ông Nghị cho biết dự kiến năm 2012, Tập đoàn Vinatex sẽ cổ phần hóa với phương án Nhà nước bán cổ phần nhưng vẫn nắm cổ phần chi phối với tỉ lệ 65%, sau đó giảm dần về 51%.

B.NHƠN