Năm 2013: Tăng trưởng 5,5%, tạo 1,6 triệu việc làm

Cần thông qua phương án xử lý nợ xấu sớm Vấn đề hàng tồn kho, bản chất là do DN không có thị trường, thiếu sức mua. Thời gian qua chúng ta đã có nhiều biện pháp nhằm kích cầu như giải ngân tốt hơn đối với các công trình đầu tư công, giảm thuế thu nhập để người dân có thể tăng sức mua. Tuy nhiên, song song với các giải pháp đó, chúng ta phải làm sao để dòng tín dụng ra lại được. Bởi khi DN dễ tiếp cận vốn thì sản xuất kinh doanh phát triển, người dân có việc làm, có thu nhập mới có thể kích cầu. Như vậy, để dòng tín dụng ra được, ngân hàng dễ cho vay thì mấu chốt lại nằm ở việc xử lý các ngân hàng yếu kém đang gây ra vấn đề thanh khoản. Về việc đặt ra chỉ tiêu giảm thêm 1%-2% tỉ lệ nợ xấu là điều tốt nhưng tôi cho rằng điều quan trọng là thông qua được chương trình tổng thể để xử lý nợ xấu. Hy vọng là phương án đó sẽ được thông qua từ nay đến cuối năm và chúng ta có thể bắt tay vào thực thi nó. Khi phương án này được triển khai thì tôi tin rằng sẽ có những tác động tích cực đối với nền kinh tế. TS VÕ TRÍ THÀNH, Viện phó Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương Phải hạ ngay lãi suất Tôi cho rằng hiện nay người dân, DN có tâm lý bất an với lãi suất đi vay. Nếu lãi vay ổn định trung dài hạn thì mới mong người dân, DN vay vốn đầu tư. Nghị quyết Quốc hội yêu cầu hạ lãi suất tín dụng phù hợp với mức giảm lạm phát là đúng đắn và cần thiết lúc này. Theo tôi, lãi vay mà biến động tăng, giảm thất thường thì không DN nào có thể hoạch định kế hoạch kinh doanh lâu dài và như vậy cả nước ngồi chơi hết chứ không ai đầu tư, phát triển, kinh doanh. Bà NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG, Giám đốc kinh doanh Tập đoàn Dona Coop Đồng Nai Ngân hàng sẽ có chính sách hỗ trợ DN Về nợ xấu, nghị quyết được thông qua chỉ yêu cầu tiếp tục các giải pháp giảm nợ xấu, cho phép cơ cấu lại nợ các khoản vay phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, có chính sách tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản tôi cho rằng rất tích cực. Nghị quyết đánh giá yêu cầu như vậy là nắm sát tình hình nền kinh tế. Về phía ngân hàng chúng tôi sẽ chờ Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước có những chỉ đạo, hướng triển khai cụ thể để từ đó chúng tôi đưa ra chính sách hỗ trợ cho DN về lãi suất, thời gian cho vay, nhất là việc cơ cấu lại nợ xấu, cho vay mới tốt hơn. Ông PHAN HUY KHANG, Tổng Giám đốc Ngân hàng Sacombank Cần giải pháp cụ thể, quyết liệt Nếu nghị quyết mà không cụ thể, không mang tính định lượng là hạ lãi suất bao nhiêu, giảm nợ xấu tỉ lệ bao nhiêu hay khuyến khích ngân hàng như thế nào thì sẽ khó hiệu quả. Các ngân hàng sẽ tiếp tục không thực hiện nếu Quốc hội không có quyết định “rắn chắc”. Mặc dù ngành nông sản xuất khẩu đã được hưởng lãi suất 10%-12% nhưng có mấy DN tiếp cận được với cái chỉ tiêu nợ xấu ngân hàng đưa ra. Ông NGUYỄN ĐỨC THANH,Tổng Giám đốc Công ty TNHH Chế biến Nông sản Thực phẩm Xuất khẩu Tân An Ngân hàng chỉ nắm đằng chuôi Nghị quyết cần phải chi tiết, cụ thể, đối với loại hình nào thì được vay lãi suất mức nào, giải quyết tồn kho theo hướng ra sao, giảm tỉ lệ bao nhiêu. Rồi hướng Chính phủ cùng ngân hàng hỗ trợ DN cơ cấu lại nợ, giảm nợ xấu như thế nào thì may ra mới làm được. Việc ngân hàng không mặn mà giúp DN, tiêu chí ngặt nghèo không phải vì DN nợ nhiều. Mà chính ngân hàng thiếu am hiểu về ngành hàng DN hoạt động. Ngân hàng chỉ quan tâm muốn vay phải có thế chấp, còn hiệu quả dự án xếp thứ hai, thứ ba là “có gì” thì mới cho vay. Ông NGUYỄN VĂN KỊCH,

Tổng Giám đốc Công ty CP Thủy sản Cafatex BÙI NHƠN - MAI PHƯƠNG - QUANG HUY ghi