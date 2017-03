Năm 2014, TP.HCM tăng cường tiết kiệm

Chiều ngày 2-1, tại buổi họp báo của UBND TP.HCM, ông Võ Văn Luận, Chánh Văn phòng - người phát ngôn của UBND TP, đã trả lời một số câu hỏi của PV các báo về công tác chống ngập, các dự án treo, quy hoạch treo, tình hình an ninh trật tự và quản lý các nhóm trẻ gia đình… trên địa bàn TP. Người phát ngôn cho hay bắt đầu từ năm 2014, mỗi quý TP sẽ tổ chức họp báo để thông báo, giải đáp thắc mắc về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội trong quý. 23/24 quận, huyện của TP.HCM hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2013. TP đã khen thưởng chín quận, huyện có số thu vượt 1.000 tỉ đồng (các quận 1, 5, 7, 10, Gò Vấp, Bình Thạnh, Bình Tân, Tân Phú, Phú Nhuận) và chín quận, huyện có số thu dưới 1.000 tỉ đồng nhưng đạt chỉ tiêu dự toán (các quận 4, 6, 8, 9, 11 và các huyện Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè, Cần Giờ). 293.000 lao động trên địa bàn TP.HCM được giải quyết việc làm trong năm 2013, tăng 4.000 lao động so với cùng kỳ. Tỉ lệ thất nghiệp giảm còn 4,8%. 25.700 doanh nghiệp được cấp phép thành lập mới trên địa bàn TP.HCM tính đến 26-12-2013 (tăng 6% so với cùng kỳ). Bên cạnh đó, 6.389 doanh nghiệp ngưng nghỉ kinh doanh đã xin hoạt động trở lại, chứng tỏ nhiều doanh nghiệp đã vượt qua được khó khăn.