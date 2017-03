Năm nay, doanh nghiệp nên “đánh nhỏ, thắng nhỏ”

Dự báo tăng trưởng xuất khẩu ngành dệt may năm 2012 sẽ chỉ bằng 1/3 so với năm 2011. Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas) Vốn tư nhân hiện nay có nhưng nhiều DN không dám đầu tư vì thị trường rủi ro cao, lãi suất cao, sức mua yếu. Nếu giảm được lạm phát mới giảm được lãi suất ngân hàng. Thì lúc ấy tôi tin người dân mới dám đầu tư. Vì thế nên chuyển số vốn đã đầu tư từ khu vực Nhà nước sang khu vực tư nhân. Cũng với số vốn ấy, khu vực tư nhân đem lại lợi nhuận cao hơn so với khu vực Nhà nước. TSLÊ ĐĂNG DOANH, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương