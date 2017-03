Nấm ở chợ: Nhiều loại từ Trung Quốc

Nấm Việt Nam chủ yếu là nấm rơm và nấm bào ngư. Về mặt hàng cải thảo, phòng này cho biết vẫn có tiểu thương nhập cải thảo Trung Quốc nhưng không nhiều, giá khoảng 6.000 đồng/kg. Ở chợ, cải thảo Đà Lạt vẫn chiếm phần lớn, dù giá gấp đôi.

Về thông tin cải thảo và nấm Trung Quốc có thể bị ngâm bằng chất formaldehyde để tươi, phòng này cho biết: “Đây là lần đầu tiên nghe nói”. “Tại chợ đầu mối Thủ Đức hiện có khoảng 10 mặt hàng xuất xứ Trung Quốc như cà rốt, khoai tây, bắp cải, cải thảo, hành, tỏi, nấm… Sản lượng hàng Trung Quốc chiếm khoảng 20% trong tổng sản lượng rau củ quả về chợ mỗi ngày. Các mặt hàng xuất xứ Trung Quốc mà muốn vào chợ thì phải có giấy chứng nhận an toàn của Chi cục Kiểm dịch thực vật Lạng Sơn, Lào Cai. Mỗi ngày ban quản lý chợ cũng phối hợp với Chi cục Kiểm dịch thực vật TP.HCM để kiểm tra ngẫu nhiên rau củ quả tại các gian hàng. Việc kiểm tra này sẽ luân phiên, hôm nay mặt hàng này, mai sẽ mặt hàng khác” - đại diện phòng cho biết.

Ông Ngô Văn Hải, Giám đốc kinh doanh hệ thống siêu thị Citimart, cho biết hiện nay nguồn nấm tại siêu thị lấy từ các DN trong nước như Công ty Việt Hương, cải thảo thì lấy từ Đà Lạt.

Còn đại diện Siêu thị Big C thì cho biết nấm tại đây do nhà cung cấp ở Đà Lạt, miền Tây hoặc hàng nhập từ Trung Quốc, Hàn Quốc. Đối với cải thảo thì lấy toàn bộ từ nguồn trong nước, nhà cung cấp chính ở Đà Lạt và một số ở phía Bắc. Đối với sản phẩm nhập khẩu nói chung, Big C yêu cầu nhà cung cấp phải xuất trình tờ khai hải quan và giấy kiểm dịch thực vật vùng. Các loại giấy tờ này chứng minh nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm cũng như chất lượng sản phẩm đáp ứng được các tiêu chuẩn do pháp luật quy định.

