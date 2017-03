Năm tháng, khai thác dầu khí tăng 5,9%

Chỉ số sản xuất của ngành khai thác dầu thô và khí tự nhiên tăng 4,2% so với tháng 4, tăng 6,7% so với tháng 5-2011 và tính chung năm tháng đầu năm tăng 5,9% so với cùng kỳ.

Việc tạm dừng hoạt động của Nhà máy lọc dầu Dung Quất trong tháng 5 để tổng kiểm tra, hoàn tất một số lỗi kỹ thuật không ảnh hưởng nhiều đến nguồn cung trong nước vì lượng hàng tồn kho còn nhiều. Cụ thể: Tính đến ngày 24-5, xăng dầu các loại tồn kho gần 107.000 tấn.

PL