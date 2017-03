Nạn độc quyền dịch vụ ở chung cư

Hiện nay, tại nhiều khu chung cư, người dân phải sử dụng dịch vụ của nhà cung cấp độc quyền như điện thoại bàn, truyền hình cáp, Internet... Nhiều khi bực bội vì chất lượng dịch vụ nhưng các hộ sống ở đây cũng phải ráng chịu vì muốn chọn nhà cung cấp khác cũng không được!

Độc quyền dịch vụ viễn thông

Tháng 9 năm ngoái, ông Phan Kim chuyển đến ở chung cư Sacomreal 584 (quận Tân Phú, TP.HCM). Vì đang là thuê bao dịch vụ Internet của FPT nên ông cũng muốn chuyển địa chỉ thuê bao từ nhà cũ sang nhà mới. Nhân viên FPT đồng ý và hứa sẽ đến khảo sát xem khoảng cách giữa hai nhà như thế nào, có được miễn phí chuyển địa điểm hay không. Đến khi ông hỏi ban quản lý chung cư thì bị gạt phăng vì chung cư này chỉ được lắp đặt dịch vụ Internet của Viễn thông điện lực (EVN). Thậm chí điện thoại cố định cũng bị EVN độc quyền nốt.

Ông Kim cho biết ông từng cự nự và được ban quản lý giải thích rằng mọi thứ đã được xây dựng đâu vào đấy, dây cáp đã được dẫn sẵn đến tận nhà nên không đổi nhà cung cấp dịch vụ khác được. Nghe cũng dễ thông cảm, hơn nữa thời điểm đó EVN miễn phí lắp đặt Internet cho các hộ trong tòa nhà nên ông Kim cũng thấy đỡ tức.

Thế nhưng cách đây hai tuần, ông Kim phải nổi cáu với dịch vụ truyền hình cáp độc quyền. Khi ông muốn lắp đặt truyền hình cáp, ban quản lý của chung cư giới thiệu dịch vụ truyền hình cáp của Saigontourist (SCTV). Nhân viên lắp đặt đến nhà ông trình bản hợp đồng mẫu, trong đó có mục trả tiền... thuê tivi! Thấy bất hợp lý, ông Kim không chọn SCTV nữa. Thế nhưng ban quản lý ở khu chung cư này cho biết chỉ có dịch vụ của SCTV mà thôi!

Gas cũng bị độc quyền

Tương tự, chị C. ở chung cư Mỹ Thuận (quận 8) cho biết khu chung cư này chỉ có Internet của Viettel, điện thoại cũng của Viettel và truyền hình cáp thì của HTVC. Muốn chọn dịch vụ khác cũng không được.

Đâu chỉ viễn thông mới bị độc quyền, nhiều chung cư còn bị độc quyền cả dịch vụ cung cấp gas. Ông Kim cho biết khi mới dọn đến ở chung cư Sacomreal 584, ông gọi gas ở một đại lý trên đường Lũy Bán Bích. Đến lần thay gas thứ hai thì bảo vệ không cho nhân viên gas mang bình gas vào chung cư. Ban quản lý yêu cầu các hộ trong chung cư phải sử dụng dịch vụ gas do ban quản lý chỉ định với lý do “đảm bảo an toàn cháy nổ”!

Chị AT ở chung cư Đất Phương Nam (quận Bình Thạnh) cho biết có thể thông cảm với độc quyền gas. “Ban quản lý giải thích rằng phải ký hợp đồng bảo hiểm với đại lý cung cấp gas để đảm bảo an toàn chung cho cả tòa nhà. Tôi thấy mục đích an toàn là quan trọng và hợp lý nên chấp nhận việc sử dụng một dịch vụ gas thống nhất trong tòa nhà” - chị AT cho biết. Tương tự, chị cho rằng dịch vụ truyền hình cáp, Internet độc quyền cũng “chấp nhận được” vì chị thấy thời gian lắp đặt nhanh chóng, gọn gàng, chất lượng và giá cả cũng không có gì phải phàn nàn.

Còn ông Kim thì không chấp nhận được chuyện độc quyền! “Tôi chưa so đo giá cả lắp đặt ra sao, giá thuê bao dịch vụ thấp hay cao, cũng chưa tính toán chuyện chất lượng dịch vụ như thế nào nhưng tôi không thích bị ép buộc! Cứ thấy độc quyền là ghét rồi, bất kể dịch vụ như thế nào!” - ông Kim bức xúc.

Độc quyền dẫn đến “đội” giá

Không phải người dân chung cư nào cũng có thể chấp nhận được hay thông cảm được với dịch vụ độc quyền. Chị PT ở chung cư Mỹ Phước (quận Bình Thạnh) cho biết mới đầu chị cũng phải dùng dịch vụ Internet chung của tòa nhà nhưng chất lượng độc quyền tệ quá. Chị phản ánh với ban quản lý và kiên trì yêu cầu thay đổi nhà cung cấp dịch vụ. Cuối cùng, chị cũng được chọn Internet của hãng khác.

Trường hợp của chị PT là may mắn, còn như chị TU, nhà ở một chung cư cao cấp quận 7, phải trả 180.000 đồng/tháng cho dịch vụ truyền hình cáp. Chị cho biết: “Thật kỳ cục! Giá thuê bao tháng của những khu vực khác có vài chục ngàn đồng mà thôi”.

Không riêng gì chung cư ở TP.HCM, nhiều chung cư tỉnh khác cũng lâm vào tình trạng độc quyền. Ông Nguyễn Duy ở chung cư Trung tâm thương mại Sóng Thần (Bình Dương) cho biết khi ông có ý định thuê dịch vụ Internet của FPT thì ban quản lý chung cư cũng đồng ý. Tuy nhiên, ban quản lý yêu cầu phải khảo sát, đi đường cáp theo yêu cầu của chung cư cho đúng quy cách và thẩm mỹ. Dây dưa mãi cũng chưa lắp đặt được khiến ông Duy cảm giác như đang bị làm khó. Nản quá, ông bỏ luôn! Cuối cùng, ông dùng hệ thống Internet chung của tòa nhà.