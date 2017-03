Nâng cao năng lực phục vụ của sân bay ở Thanh Hóa

Dự án này có tổng mức đầu tư gần 600 tỉ đồng, do ACV đầu tư bằng nguồn vốn quỹ đầu tư phát triển của đơn vị.

Công trình gồm các hạng mục nhà ga hành khách, sân đậu máy bay, hệ thống đèn tín hiệu hàng không và thiết bị hạ cánh chính xác, hệ thống quan trắc khí tượng, bãi đậu ô tô, hệ thống đèn chiếu sáng và hệ thống thiết bị mặt đất.

Theo ACV, mục tiêu của dự án nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nâng cao năng lực tiếp nhận tàu bay, đảm bảo an toàn, hiệu quả cho các chuyến bay trong điều kiện thời tiết xấu và tầm nhìn hạn chế, nâng cao công suất và chất lượng phục vụ hành khách, đáp ứng yêu cầu khai thác thực tế và dự báo tăng trưởng trong tương lai của Cảng hàng không Thọ Xuân.

Trong đó, hạng mục xây dựng nhà ga hành khách mới tại cảng hàng không này nằm trong quy hoạch tổng thể của cảng đã được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt, nhằm phục vụ tốt hơn việc đi lại ngày càng tăng của người dân và thu hút du lịch, các nhà đầu tư, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hoá và khu vực Bắc Trung bộ.

Nhà ga hành khách có hai tầng với tổng diện tích 5.000m2. Trong đó tầng 1 được dùng làm nơi phục vụ hành khách đi và đến, gồm sảnh chính, khu vực làm thủ tục hàng không, khu phân loại hành lý, quầy vé và khu vực kiểm tra an ninh, phòng VIP, khu băng chuyền hành lý phục vụ hành khách đến. Tầng hai dùng làm làm phòng chờ và có các khu vực dịch vụ thương mại như ăn uống, giải khát, quầy hàng lưu niệm.

Theo thiết kế, nhà ga hành khách đủ sức phục vụ 600 hành khách trong giờ cao điểm với bảy quầy thủ tục, hai máy soi chiếu an ninh, cổng từ và một băng chuyền hành lý đến. Tổng công suất thiết kế của nhà ga là 1,2 triệu khách/năm và có thể nâng mở rộng nâng công suất lên 2 triệu khách/năm. Nhà ga có hai cửa để ra tàu bay để khai thác hai chuyến bay giờ cao điểm (loại máy bay A320 - A321).

Dự án đầu tư xây dựng sân đậu máy bay đảm bảo 03 vị trí A320- A321.

Còn dự án “hệ thống đèn tín hiệu hàng không và thiết bị hạ cánh chính xác ILS” nhằm nâng cao năng lực tiếp nhận tàu bay, đảm bảo an toàn, hiệu quả cho các chuyến bay trong điều kiện thời tiết xấu và tầm nhìn hạn chế, nâng cao chất lượng phục vụ hành khách.

Theo ACV, dự án này được đầu tư các loại trang thiết bị mới, công nghệ tiên tiến, chuyên dụng của ngành hàng không, đảm bảo an ninh an toàn, đáp ứng yêu cầu của quy trình an ninh và dây chuyền hàng không hiện đại nhất.

Dự kiến, dự án xây dựng “khu hàng không dân dụng - Cảng hàng không Thọ Xuân” sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác trong tháng 1-2016.

Cảng hàng không Thọ Xuân có hiện có một đường cất hạ cánh với kích thước 3.200m x 50m, đảm bảo tiếp nhận các loại máy bay A320 – A321 và tương đương, có thể tiếp nhận máy bay Boeing B777.

Sân bay Thọ Xuân được quy hoạch cấp 4E theo mã chuẩn của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) và sân bay quân sự cấp I, tổng diện tích quy hoạch gần 655 ha. Cảng hàng không Thọ Xuân đã được đưa vào khai thác hàng không dân dụng từ tháng 2-2013. Đây là cảng hàng không lưỡng dụng, dùng chung quân sự và dân dụng.

Theo ACV, những năm qua, tốc độ tăng trưởng của cảng này khá cao. Đơn cử năm 2013, cảng hàng không Thọ Xuân đã phục vụ trên 90.000 lượt hành khách thì năm 2014 ước đạt 160.000 lượt, tăng gần 78% so với năm trước.

Hiện nay, ba hãng hàng không (Vietnam Airlines, Jestar Pacific và Vietjet Air) đang khai thác đường bay Thanh Hoá - TP.HCM với tuần suất ba chuyến/ngày.

ACV cho rằng, việc đầu tư dự án mới có ý nghĩa quan trọng, tạo bước phát triển mới cho cảng hàng không Thọ Xuân, đáp ứng nhu cầu của hành khách, góp phần thu hút đầu tư, phát triển du lịch, thương mại, kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hoá và khu vực bắc Trung bộ.