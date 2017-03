Nắng nóng ba ngày Tết, bia 'cháy hàng'

Theo khảo sát tại các đại lý và cửa hàng bán lẻ, giá các hãng bia tăng thêm từ 10 đến 20 ngàn/thùng (két). Tuy nhiên, khu vực nông thôn miền Trung, người dân mua bia Hà Nội và Huda nhiều hơn các loại khác và giá bia cũng tăng từ 15 đến 30 ngàn đồng/thùng.



Trong ba ngày tết Bính Thân giá bia ở khu vực nông thôn tỉnh Nghệ An tăng từ 15 đến 30 ngàn/thùng.

Nhiều cửa hàng bán lẻ ở TP Vinh (Nghệ An) cho biết do trước tết có thời tiết quá lạnh nên không dám mua bia dự trữ. Cộng với trong những ngày Tết âm lịch khó lấy sỉ để bán do đó khan hiếm nguồn hàng, dẫn đến "cháy" bia.

Chiều 10-2, nhiều cửa hàng, đại lý cho biết không còn bia lon để bán vì nhu cầu mua bia trong ba ngày Tết tăng so với các năm trước. Một số cửa hàng chỉ còn một ít bia lon Hà Nội, Sài Gòn... nên hét giá 250 ngàn/thùng bia.