Nắng nóng tiếp tục kéo dài: "Kẻ cười, người mếu"

"Hốt bạc" nhờ nắng nóng



Đã lâu rồi người Hà Nội lại phải chịu những trận nóng khủng khiếp như thời điểm này. Dưới cái nắng hầm hập có lúc nhiệt độ hơn 40 độ C ngoài trời, cộng với tình trạng mất điện thất thường, người dân Thủ đô đổ xô đi mua hàng chống nóng. Những sản phẩm chống nóng như máy phát điện, quạt tích điện, bình tích điện UPS, bình ắc quy, điều hòa... tại nhiều cửa hàng ở Hà Nội đang bán rất chạy.



Khảo sát thị trường ở các cửa hàng điện dân dụng và các cửa hàng bán đồ chống nắng như phố Hai Bà Trưng, Trường Chinh, Phùng Hưng… cho thấy giá các mặt hàng quạt điện, quạt xạc, máy phát điện đều đua nhau tăng giá từng ngày.



Hai mặt hàng tăng giá “nóng” nhất chính là quạt tích điện và máy phát điện loại dùng cho hộ gia đình. Đảo qua các cửa hàng điện dân dụng, chỉ có khoảng 50% các cửa hàng còn hàng quạt tích điện để bán.



Chính vì thế, giá cả cũng vọt lên trông thấy. Chị Nguyễn Thanh Mai ở Bạch Mai-Hà Nội vừa mua quạt tích điện do Trung Quốc sản xuất với giá 1 triệu đồng tại cửa hàng trên phố Phùng Hưng vừa tiếc rẻ: “Hôm trước đi Lao Bảo, cũng cái quạt này được bán với giá 500 nghìn đồng/cái thôi”.



Không chỉ các loại quạt sạc, các loại bình ắc quy tích điện (dạng UPS), bình ắc quy dân dụng chạy quạt... cũng đắt hàng không kém. Mặc dù có giá khá cao, từ 6-11 triệu đồng nhưng sản phẩm tích điện UPS-Battery-Inverter, ắc quy khô chính hãng đang được nhiều người lựa chọn dùng chống nóng trong lúc mất điện kéo dài.



Theo những chủ cửa hàng, hiện nay, lượng quạt, bình ắc quy bán ra gấp 3-4 lần so với bình thường. Tuy nhiên, giá cả cũng được các cửa hàng này nâng lên rất nhiều với lý do khan hàng.



Còn anh Phạm Văn Chiến, chủ cửa hàng Hưng Phong trên phố Trường Chinh cũng cho hay, máy phát điện tại cửa hàng anh bán rất chạy từ giữa tháng 5 nhưng đến thời điểm này loại hàng xa xỉ này vẫn “hút” nhiều khách hàng.



Một điểm chung mà các chủ cửa hàng đều có chung nhận định là do chủ quan vì những năm trước nắng nóng đỉnh điểm thường chỉ đến hết tháng Sáu, nhưng năm nay đã kéo sang cả tháng Bảy và dự báo vẫn còn có những đợt nắng nóng tương tự diễn ra. Bên cạnh đó, tình trạng mất điện liên miên nhất là ở các tỉnh nên những đồ chống nóng như thế này ngày càng khan hiếm.



Bên cạnh việc sắm những vật dụng để chống nóng cho cả gia đình, các chị em phụ nữ cũng tranh thủ mua kem chống nắng để bảo vệ làn da của mình.



Các cửa hàng bán mỹ phẩm cho biết, do nắng nóng kéo dài nên mặt hàng kem chống nắng được rất nhiều khách hỏi mua.



Chị Ngọc Quỳnh, chuyên viên tư vấn của hãng Estee Lauder tại Parkson cho biết, các sản phẩm chống nắng bán rất chạy, riêng kem chống nắng Estee Lauder có hai loại nhưng dòng Cyber White hiện đang hết hàng.



Một chuyên viên tư vấn của Clinique nhận định, các dòng kem chống nắng 2 trong 1, thậm chí 3-4 trong 1 đang được ưa chuộng do tâm lý ngại “bôi trát” nhiều lớp giữa thời tiết oi bức. Đó là lý do Lancome, Yves Saint Laurent, Clinique… tung ra dòng kem chống nắng kiêm lót trang điểm hay Estee Lauder, L’occitane, Laneige… "bao gồm" chống nắng với dưỡng ẩm.



Tư vấn viên Mai Anh của mỹ phẩm L’occitane cho biết, hiện kem chống nắng Immortelle chỉ số SPF 15, kem lót trang điểm chống dầu của hãng đã hết hàng cả tháng nay trong khi khách hàng liên tục hỏi, có khách sốt ruột đến nỗi vài ngày lại đến hỏi “có hàng chưa?”.



Chủ một quầy hàng mỹ phẩm xách tay trên phố Bùi Thị Xuân cho biết, thời gian vừa qua, lượng mỹ phẩm có tính năng “không bóng, không bí, không trôi, không lem, không bắt nắng” đã tăng 40%.



Thất thu cũng vì nắng nóng



Cũng cùng trong giới kinh doanh, nhưng trái ngược hẳn với sự hồ hởi của các ông chủ, bà chủ bán những mặt hàng trên, những ông chủ, bà chủ bán hàng thời trang quần áo, giày lại đang “mếu máo” vì “thượng đế” chán shopping vì nắng nóng gay gắt.



Phố Chùa Bộc, Thợ Nhuộm, Hàng Bông ngày thường luôn trong cảnh tấp nập, người, xe chật kín nhưng những ngày này, hè phố trở nên ngăn nắp đến… lạ! Nhân viên các cửa hàng thời trang trên phố này ngáp ngắn ngáp dài vì vắng khách và mệt mỏi. “Nóng bức thế này, chẳng ai muốn bước chân ra đường, nói gì chuyện mua sắm.



Mấy ngày nay, cửa hàng mới bán được hai chiếc quần bò,” nhân viên bán hàng tại Shop Jean trên phố Chùa Bộc cho biết.



Chị Tuyết Lan chủ cửa hàng giầy, xăng đan trên phố Bà Triệu than thở, cứ tình trạng nắng nóng kéo dài như thế này thì cửa hàng chắc đóng cửa mất. Gần hai tháng nay cửa hàng chẳng bán được bao nhiêu, trong khi tiền thuê cửa hàng, tiền chạy điều hòa, tiền trả nhân viên mỗi tháng lên đến gần 20 triệu đồng.



Các trung tâm thương mại hiện đại, sẵn điều hòa vốn được chọn là nơi “trú nóng,” song những ngày này cũng không mấy đông đúc. Chị Trần Bích Hằng, một “tín đồ hàng hiệu” nói: “Đi mua sắm phải thoải mái. Trời nóng như thiêu, như đốt thế này dại gì mà ra đường. Thậm chí đến bữa ăn trưa, chúng tôi còn ngại đi ăn, ngồi tại văn phòng, sẵn máy lạnh, muốn ăn uống gì gọi có người mang đến tận nơi, chứ nói gì đi mua sắm.”



Không chỉ riêng gì chị Hằng, mà đó cũng là tâm lý chung của nhiều chị em phụ nữ trong những đợt nắng nóng như thế này./.





Theo Minh Thúy (Vietnam+)