Nắng nóng, trứng gia cầm lại tăng giá

Nhưng trong khoảng 10 ngày qua, giá thịt gà Tam Hoàng bán lẻ tại TP.HCM tăng khá mạnh, dao động từ 55.000 đến 60.000 đồng/kg, tăng khoảng 20.000 đồng so với hồi tháng 3, tháng 4.

Ông Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Công ty Giết mổ gia cầm Gia Nghĩa, thuộc khu giết mổ gia cầm An Nhơn (quận 12), cho biết lượng gà Tam Hoàng đưa vào giết mổ giảm đến 15%-20% so với trước. Ông Minh nhận định do nắng nóng kéo dài, ruộng khô nước, vịt chết nhiều, gà chậm lớn và tỉ lệ chết cao khiến nguồn cung thiếu hụt dẫn đến giá tăng.

Đại diện SaiGon Co.op cho biết hiện tại thịt gà, vịt trên toàn hệ thống Co.op Mart cũng như các cửa hàng thực phẩm Coop Food không tăng giá nhưng trứng gia cầm thì có tăng lên 6% do quá nắng nóng, nguồn cung không đủ.

Tại các chợ, giá đã tăng hơn một tuần qua, tuy nhiên tại hệ thống Co.op Mart đã cố gắng kềm giá và mới tăng hai ngày qua. Bà Phạm Thị Huân, Giám đốc Công ty Ba Huân, đơn vị chiếm khoảng 20% thị phần thị trường trứng gia cầm tại TP, cho biết từ hai tuần nay giá trứng gia cầm của đơn vị này cũng đã tăng 5%-12%. Bà Huân cho biết đợt nắng nóng kéo dài này khiến cho nguồn cung tại các tỉnh đã giảm rõ rệt. Ngày thường mỗi ngày Ba Huân mua vào, bán ra khoảng 1 triệu quả/ngày nhưng hiện nay đã giảm đến 70%, chỉ còn khoảng 300.000-400.000 quả/ngày.

Hiện nay, trại trứng vịt cung cấp chính cho Ba Huân là Hậu Giang, Kiên Giang, Đồng Nai, Bình Dương, Lâm Đồng cũng đều trong tình trạng nắng nóng kéo dài. Có đến 30% mặt hàng được mua từ các trại nuôi thủ công. Do nắng nóng, những trại này chỉ đảm bảo sản lượng được 30% so với ngày thường. Còn các trại nuôi lạnh thì sản lượng khá hơn nhưng cũng chỉ đạt khoảng 70% so với ngày thường.

Ông Lê Minh Trung, Phó phòng Kế hoạch tài chính, Sở Công thương, cho biết trong tuần này, TP sẽ gút lại chương trình bình ổn giá năm 2010. Dự kiến chương trình sẽ được thực hiện ngay từ ngày 1-6 và kết thúc vào 31-12.

Hiện Sở Công thương đang hoàn tất hồ sơ xét chọn doanh nghiệp tham gia chương trình và xác định số vốn giao cho từng doanh nghiệp để trình UBND thành phố thông qua. Dự kiến tổng vốn thực hiện khoảng 300 tỉ đồng cho tám nhóm hàng hóa.

THANH HẢI