Nâng tỷ giá đôla, siết biên độ tỷ giá từ 5% còn 3%

Theo Song Linh - Nhật Minh ( VNE)



Một loạt quyết định mới được Thống đốc Nguyễn Văn Giàu công bố trưa nay tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước. Theo đó, ngay ngày mai, tỷ giá bình quân liên ngân hàng sẽ được điều chỉnh lên mốc kỷ lục mới 17.961 đồng ăn một đôla, tăng thêm 5,44% so với hôm nay. Đồng thời, biên độ tỷ giá giảm từ 5% hiện nay xuống còn 3% (khống chế tỷ giá kinh doanh tại các ngân hàng không được cao quá hoặc thấp hơn 3% so với tỷ giá liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố hằng ngay). Tính chung cả việc tăng tỷ giá liên ngân hàng và giảm biên độ, tỷ giá chính thức sẽ tăng thêm 5,44%, qua đó cho đưa trần tỷ giá kinh doanh tại các ngân hàng thương mại lên 18.500 đồng vào ngày mai, thay vì mức 17.885 đồng ăn một đôla ngày hôm nay.Thống đốc Nguyễn Văn Giàu coi đây là biện pháp can thiệp nhanh và mạnh nhằm bình ổn thị trường ngoại hối đang hết sức căng thẳng hiện nay.Cùng với việc điều chỉnh tỷ giá, Ngân hàng Nhà nước cũng quyết định tăng lãi suất cơ bản lên mức 8% một năm kể từ 1-12, sau 11 tháng duy trì ở 7% một năm. Với lãi suất cơ bản mới, trần lãi suất kinh doanh tại các ngân hàng thương mại sẽ là 12% một năm, thay vì mức cũ 10,5%.Theo lý giải của Thống đốc Giàu, tăng lãi suất cơ bản là một biện pháp giúp hạn chế tăng trưởng nóng tín dụng hiện nay. Tính tới cuối tháng 11, tổng dư nợ cung ứng cho nền kinh tế đã tăng hơn 34% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt 4% so với chỉ tiêu cả năm cho toàn hệ thống ngân hàng. Mặt khác, hạn chế tín dụng cũng sẽ giảm bớt áp lực lên tỷ giá.Để biện pháp siết tín dụng có hiệu quả cao hơn, Ngân hàng Nhà nước cũng tăng một loạt lãi suất tái cấp vốn (từ 7% lên 8% một năm) và lãi suất chiết khấu (từ 5% lên 6% một năm). Các mức lãi suất mới này cũng sẽ có hiệu lực từ 1/12, qua đó gián tiếp hạn chế tín dụng bằng cách tăng chi phí vốn của các ngân hàng thương mại.Các quyết định của Ngân hàng Nhà nước được công bố thị trường ngoại tệ chịu nhiều áp lực, ngân hàng khó mua đôla từ doanh nghiệp, nếu mua được phải mua giá cao và cũng bán ra với giá cao hơn nhiều so với mức niêm yết. Trên thị trường tự do, tỷ giá tăng từng ngày và chạm mốc 19.850 đồng đổi một đôla vào chiều 24/11. Đến sáng nay, giá bán ra vẫn giữ mức này, trong khi mua vào giảm 100 đồng xuống 19.650 đồng. Biên độ giá mua vào và bán ra được nới rộng từ 100 đồng lên 200 đồng, cho thấy rõ sự thận trọng của giới buôn đôla trước thay đổi chính sách.Thống đốc Nguyễn Văn Giàu cho biết, các biện pháp mới được đưa ra sau cuộc họp của Chính phủ với các bộ ngành tối qua. Cùng với động thái của Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính sẽ rà soát để cân nhắc tăng thuế nhập khẩu nếu còn dư địa, Bộ Công Thương sẽ hạn chế nhập khẩu các mặt hàng không cần thiết. Đích thân Thủ tướng sẽ tác động tới các tập đoàn nhà nước có nguồn thu ngoại tệ để họ bán lại cho ngân hàng. Ước tính, tổng lượng ngoại tệ mà các doanh nghiệp còn giữ trên tài khoản vào khoảng 10,3 tỷ USD, trong đó một phần không nhỏ là của các tập đoàn Nhà nước.