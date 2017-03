Nên cho DN xăng dầu tự quyết giá

Ông Nguyễn Tiến Thỏa, Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính), cho biết Bộ Tài chính đã chốt lại phương án điều chỉnh giá xăng dầu. Theo đó, DN được phép tăng giá khi giá vốn bình quân trong thời gian dự trữ lưu thông 20 ngày tăng đến 7% so với giá bán lẻ hiện hành, DN được quyền tăng giá bán lẻ tương ứng. Khi giá vốn tăng từ trên 7% đến 12% so với giá bán lẻ hiện hành, DN được quyền tăng giá bán 7% nói trên cộng thêm 60% mức giá vốn tăng 7%-12%; 40% của giá vốn còn lại được bù đắp bằng quỹ bình ổn giá. Còn khi giá vốn tăng trên 12% so với giá bán lẻ hiện hành, nhà nước sẽ công bố một số biện pháp bình ổn giá: ngưng trích quỹ bình ổn giá, giảm thuế nhập khẩu. Còn giảm giá: Khi giá vốn bình quân trong 20 ngày dự trữ giảm 7% so với giá bán lẻ hiện hành, DN phải giảm giá bán lẻ tương ứng. Khi giá vốn giảm trên 7%-12%, DN cũng phải giảm giá bán lẻ tương ứng. Khi giá vốn giảm trên 12%, DN giảm giá bán, không hạn chế khoảng cách thời gian giữa các lần giảm và số lần giảm giá.