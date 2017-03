Nên cho nhiều đơn vị đấu thầu vàng

Quyết định mới về mua, bán vàng miếng

Ngày 4-3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định 16/2013 về việc mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của NHNN.

Theo đó, căn cứ mục tiêu của chính sách tiền tệ trong từng thời kỳ, NHNN mua, bán vàng miếng để can thiệp, bình ổn thị trường vàng trong nước và được mua vàng miếng để bổ sung vào dự trữ ngoại hối nhà nước. Thống đốc NHNN nước sẽ quyết định phương án can thiệp thị trường vàng theo quy định. Phương án mua hoặc bán vàng miếng của NHNN để can thiệp thị trường vàng trong từng thời kỳ bao gồm: thời điểm, khối lượng, hình thức, đối tượng thực hiện, các mức giá cụ thể phù hợp với từng hình thức và các nội dung khác có liên quan. NHNN sẽ lựa chọn và quyết định cụ thể trong từng lần giao dịch một trong hai hình thức: mua, bán trực tiếp hoặc mua, bán thông qua đấu thầu. Quyết định nêu rõ khi mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước, NHNN được mở tài khoản, mua/bán vàng trên tài khoản ở nước ngoài hoặc mua vàng ở nước ngoài để nhập vàng bổ sung dự trữ ngoại hối nhà nước hoặc bán vàng ra nước ngoài. NHNN có trách nhiệm đảm bảo an toàn dự trữ ngoại hối nhà nước thông qua việc tuân thủ các quy định về cơ cấu, tiêu chuẩn, hạn mức đầu tư dự trữ ngoại hối nhà nước khi mua, bán vàng miếng. NHNN sẽ quyết định việc áp dụng tỉ giá và giá vàng để quy đổi sang USD và tiền đồng, phục vụ công tác hạch toán và phản ánh biến động về tỉ giá, giá vàng trên thị trường trong nước và quốc tế.