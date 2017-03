Nền kinh tế kích cung lớn hơn kích cầu

Ông NGUYỄN VĂN DŨNG, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh TP.HCM: Lãi suất đã giảm 8%-9% so với năm 2011 Thực tế hiện nay lãi suất đã giảm 8%-9% so với năm 2011 và giảm 3% so với 2012. Cụ thể tỉ lệ DN vay được vốn dưới 13% chiếm 70%. Trong số 70% DN này có 53% số DN vay dưới 9% là nhóm năm lĩnh vực ưu tiên. Chỉ có khoảng 10% là số DN vay trên 14%. Không những thế, hiện nay cơ cấu vốn trung, dài hạn chiếm tỉ trọng 45,5% của các ngân hàng tại TP.HCM.