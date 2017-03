New Zealand rút lại kết luận về vụ sữa nhiễm khuẩn

Kết luận mới cho thấy rất ít vi khuẩn có hại, đặc biệt không có sự hiện diện của khuẩn độc botulism trong sữa New Zealand

Theo L. Thoa (NLĐO/ AP)

Công ty sữa Fonterra đã gây làn sóng lo lắng trên toàn cầu sau khi thu hồi các lô sữa bột sản xuất trong tháng này với thông báo đã phát hiện khuẩn độc botulism có thể gây liệt thần kinh cơ trong các whey protein concentrate. Whey protein concentrate là một trong bốn loại whey protein dùng để chế tạo các sản phẩm sữa, thức uống dành cho người chơi thể thao và các một số loại nước giải khát.Bộ Trưởng Công nghiệp cơ bản New Zealand ngày 27-8 vừa thông báo rằng cơ quan này vừa tiến hành kiểm tra lại những lô sữa vừa bị thu hồi và phát hiện rất ít vi khuẩn có hại, đặc biệt không có sự hiện diện của khuẩn độc botulism.Các quan chức nói rằng vi khuẩn tìm được không gây ra các nguy cơ cho sức khỏe dù có thể làm hỏng một lượng lớn sản phẩm.Trong khi một số quốc gia đã ra lệnh hạn chế nhập sữa New Zealand thì chính phủ New Zealand đang ra sức trấn an người tiêu dùng bằng kết luận mới trên. Nguồn tin chính thức từ chính phủ cho biết họ đã tiến hành kiểm tra 195 mẫu trong các phòng thí nghiệm khác nhau ở New Zealand và Mỹ. Kết quả cho thấy vi khuẩn có trong các whey concentrate là Clostridium sporogenes chứ không phải Clostridium botulinum được xác định trước đó.Giám đốc điều hành Fonterra Theo Spierings cho biết ông “rất nhẹ nhõm” trước kết quả mới nhất. “Đó là tin tốt lành, nó minh oan cho chúng tôi trong đợt thu hồi này”, ông nói.Ông Spierings cho biết công ty đã hành động rất nhanh chóng và đưa ra rất nhiều cảnh báo từ khi bắt đầu thu hồi và ông không hối hận về điều này. Ông cho biết các xét nghiệm ban đầu của Fonterra được thực hiện bởi cơ quan chính phủ AgResearch. Lãnh đạo hãng sữa này từ chối bình luận về những những sai sót có thể xảy ra trong quá trình thử nghiệm.Ông Spierings cho biết thêm hãng Fonterra vẫn rất lo ngại về nguy cơ nhiễm khuẩn của sản phẩm sữa công ty, mặc dù tình hình không còn xấu như sau kết luận ban đầu. Trước đó, công ty xác định tình trạng nhiễm khuẩn độc diễn ra ở nhà máy Waikato do đường ống bẩn.Vụ bê bối cũng khiến nhiều hãng sản xuất sữa nổi tiếng trên thế thu hồi sản phẩm. Tại Việt Nam, Công ty Abbott và công ty TNHH Dinh Dưỡng 3A đã thu hồi sữa Similac GainPlus Eye-Q số 3 dành cho trẻ 1-3 tuổi loại hộp 400 g và 900 g, Công ty TNHH Danone Việt Nam thu hồi sữa Dumex Gold bước 2 loại 800 g (cho trẻ 6-12 tháng tuổi).