Ngân hàng 2 năm liền chi cổ tức ‘khủng’

Trong khi không ít cổ đông của nhóm ngành ngân hàng tỏ ra thất vọng vì các ông chủ tiếp tục xin lùi thời hạn chia cổ tức, hoặc chỉ chia cổ tức bằng cổ phiếu thì người nắm giữ cổ phần Ngân hàng Quốc Tế (VIB) lại đang hào hứng.



Lý do là VIB đã thống nhất mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt là 8,5% và dự kiến chi trả thêm 16,5% cổ phiếu thưởng trong năm 2016.

Đây là năm thứ hai liên tiếp VIB có mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu thưởng hằng năm lên mức 24%-25%.

VIB vừa công bố kết quả kinh doanh sáu tháng đầu năm 2016 chưa kiểm toán. Theo đó, lợi nhuận trước thuế đạt 303 tỉ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 45% kế hoạch lợi nhuận cho cả năm 2016.

Dư nợ cho vay đạt 51.319 tỉ đồng, tăng trưởng 7,4%, cao hơn so với trung bình ngành ngân hàng. Số dư tiền gửi tăng 7,4%, đạt 57.248 tỉ đồng. Thu nhập từ phí và dịch vụ tăng 41% so với cùng kỳ năm ngoái. Hệ số an toàn vốn của VIB tiếp tục ở nhóm dẫn đầu thị trường, ở mức trên 16%.

Cũng trong sáu tháng đầu năm 2016, VIB tăng trưởng mạnh mẽ và ổn định ở mảng công nghệ số với mức tăng trưởng 140% số lượng sản phẩm được bán qua kênh trực tuyến.

Số lượng sử dụng ứng dụng Mobile Banking và Online Banking cũng tăng rất đáng kể.