Ngân hàng âm thầm “đua” cho vay trả góp

Lãi suất cho vay dành cho doanh nghiệp đã giảm khoảng 2% nhưng cho vay tiêu dùng vẫn còn ở mức 21%/năm.

Cho vay tiêu dùng sụt giảm

Ông Đàm Thế Thái - Giám đốc khối khách hàng cá nhân Ngân hàng An Bình, cho biết tín dụng cá nhân của An Bình, chỉ còn tập trung vào cho vay để phục vụ sản xuất kinh doanh. Đồng thời, lãi suất cho vay tiêu dùng cũng vẫn còn ở mức 21%/năm. Hiện An Bình đang xem xét giảm lãi suất cho vay nhưng còn phụ thuộc vào tình hình thị trường. Trước khi quyết định hạ lãi suất cho vay, ngân hàng còn phải cân đối lãi suất đầu vào, lãi suất đầu ra, rồi cộng với tình hình lạm phát và lãi suất cơ bản có tốt hơn hay không đã.

Theo ông Thái, sản phẩm cho vay tiêu dùng đang có lãi suất cao cho nên khách hàng cũng hạn chế đi vay và doanh thu của sản phẩm này cũng sụt giảm. Khách hàng cá nhân cũng đang có tâm lý chờ đợi lãi suất cho vay giảm hơn mới đi vay để mua sắm.

Khác với Ngân hàng An Bình, ông Hồ Anh Ngọc - Giám đốc khối dịch vụ tài chính cá nhân phía nam, Ngân hàng Kỹ thương (Techcombank) cho biết dịch vụ tiêu dùng khách hàng cá nhân của ngân hàng này vẫn hoạt động bình thường. Khách hàng có nhu cầu vay tín dụng tiêu dùng vẫn được Techcombank cho vay. Hơn nữa, thị trường cho vay tiêu dùng cá nhân vẫn là đích đến của ngân hàng trong việc thực hiện chiến lược ngân hàng bán lẻ. Mặc dù vẫn cho vay tiêu dùng nhưng ông Ngọc cũng thừa nhận tốc độ tăng trưởng của sản phẩm tín dụng cá nhân cũng phải chịu sự khống chế tăng trưởng không vượt quá 30%/năm của ngân hàng nhà nước.

Vay mua trả góp: Chăm sóc “tận răng”

Theo đánh giá của giới ngân hàng, nhu cầu mua sắm các sản phẩm gia dụng như tivi, tủ lạnh, máy giặt, bàn ghế, xe máy... của người dân còn rất lớn. Khách càng ngày càng chuộng các sản phẩm có thương hiệu, chất lượng cao và lựa chọn những trung tâm mua sắm, các cửa hàng chính hãng, các nhà phân phối uy tín để mua hàng. Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu tín dụng tiêu dùng cá nhân, các ngân hàng chọn cách liên kết với những đơn vị này để thuận tiện cho khách hàng. Thay vì khi cần tiền mua sắm khách hàng phải tìm đến quầy giao dịch ngân hàng thì nay khách sẽ được tiếp cận nguồn vốn ngay tại nơi mua sắm.

Xu hướng này rút ngắn thời gian và thủ tục cho khách hàng. Ông Hồ Anh Ngọc - cho rằng trong thời gian tới, người dân sẽ mua sắm nhiều hơn khi nền kinh tế đang có dấu hiệu khởi sắc trở lại.

Thị trường cho vay tiêu dùng đang trầm lắng nhưng các ngân hàng vẫn âm thầm chạy đua triển khai dịch vụ này. Ngân hàng ngoại như ANZ Việt Nam đã tung ra thị trường sản phẩm dịch vụ ngân hàng tận nơi. Khách hàng chỉ cần gọi điện thoại đến trung tâm dịch vụ khách hàng miễn phí 24/7 của ANZ hẹn thời gian, địa điểm. Nhân viên ANZ sẽ đến tận nơi khách hàng hẹn để tư vấn miễn phí các sản phẩm ngân hàng. Việc làm này đang tạo cú hích hâm nóng thị trường cho vay tiêu dùng.

Không chịu kém cạnh, DongA Bank cũng gây chú ý cho các đối thủ cạnh tranh bằng việc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty cổ phần ôtô Trường Hải cho vay đến 95% để mua ôtô. Còn Ngân hàng ACB lại đang tích cực triển khai dịch vụ này bằng đội ngũ tư vấn tài chính cá nhân (PFC) với số lượng lên đến 263 người, rải đều trên 80 đơn vị để làm cầu nối giữa ACB với khách hàng.

Trên thị trường, nhóm các ngân hàng khác như Eximbank, Techcombank... cũng triển khai cho vay tiêu dùng bằng cách liên kết với các trung tâm mua sắm như Nguyễn Kim, các cửa hàng xe máy...