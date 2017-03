Ngân hàng, chứng khoán Những tin đồn tai hại

Kết thúc phiên giao dịch ngày 21-2, rất nhiều nhà đầu tư chưa hết choáng váng khi các chỉ số sụt giảm rất nhanh và mạnh.

Hôm qua, 21-2, tác động tâm lý theo kiểu đám đông đã làm nhiều nhà đầu tư quyết định bán tháo cổ phiếu, làm cho rất nhiều mã rơi vào tình trạng dư bán giá sàn.

Ai đã tung tin và ai đã mua cổ phiếu?

Sáng 21-2, bỗng rộ lên tin đồn một quan chức Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) bị bắt, rồi đến giám đốc một chi nhánh. Tiếp đó, thông tin tiến xa hơn khi nói một phó tổng giám đốc, tổng giám đốc và Chủ tịch Hội đồng Quản trị BIDV - ông Trần Bắc Hà cũng bị bắt.

Trước đó, đề xuất một số chuyên gia rằng nên phá giá VND 2%-3% ngay trong quý I-2013 để hỗ trợ xuất khẩu được lan truyền trên thị trường như là một ý định sắp thành hiện thực của Ngân hàng Nhà nước, khiến tỉ giá ba ngày qua tăng mạnh sau thời gian ổn định. Hai tin đồn dồn lại càng khiến nhiều người hoang mang, có tâm lý muốn bán chứng khoán, rút tiền tiết kiệm đi mua USD và vàng.

Thêm nữa, động thái thu gom USD số lượng lớn của một số ngân hàng những ngày gần đây còn dẫn đến suy đoán “ngân hàng mua USD chứng tỏ Ngân hàng Nhà nước sẽ điều chỉnh tỉ giá” khiến thị trường thêm xáo trộn.

Theo Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng, thanh khoản ngoại tệ trong hệ thống ngân hàng đang dư thừa, nâng dự trữ ngoại hối quốc gia lên mức cao nhất từ trước tới nay. Ảnh: HTD

Theo phân tích của một số chuyên gia, nguyên nhân hai sàn giảm mạnh trong ngày hôm qua nhiều khả năng do hậu quả của tin đồn tạo nên tâm lý đám đông làm cho các nhà đầu tư bán cổ phiếu ào ạt, gây ra hiệu ứng domino trên toàn thị trường. Từ đây đưa ra câu hỏi cần làm rõ: Ai đã tung tin và ai là người đã mua cổ phiếu trong hôm qua?

Bởi vì trong khoảng giữa phiên giao dịch buổi chiều, mặc dù áp lực bán ra rất mạnh nhưng rất nhiều mã vẫn duy trì được khối lượng dư mua ở vùng giá thấp. Ngay cả khi các cổ phiếu đã giảm sàn vẫn có khối lượng không nhỏ được mua vào. Bên cạnh đó, có thể thấy khối ngoại phiên này đã giao dịch với khối lượng thấp hơn đáng kể so với ngày hôm trước (mua ròng chưa đến 3 triệu đơn vị trên cả hai sàn) nhưng vẫn có tới hơn 250 triệu đơn vị được chuyển nhượng trên toàn thị trường, một con số khá cao.

Bộ Công an đang vào cuộc

Trước tình hình cấp bách, chiều cùng ngày, Chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà đã lên tiếng với báo giới, mạnh mẽ bác bỏ tin đồn thất thiệt và đề nghị điều tra làm rõ vụ việc gây thiệt hại không chỉ đến cá nhân ông, BIDV mà cả nền kinh tế.

Ông cho biết đã gửi báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ, bộ trưởng Bộ Công an, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội. Ngoài ra, BIDV đã gửi công điện đến toàn bộ các chi nhánh, đơn vị trong hệ thống nhằm trấn an nhân viên và người dân. Thông cáo báo chí của BIDV phát đi cuối ngày cũng cho biết Thiếu tướng Trình Văn Thống, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh II, đang chỉ đạo điều tra thủ phạm tung tin bịa đặt trên.

Chủ tịch BIDV nhận định đây không phải lần đầu xảy ra tin đồn thất thiệt gây hậu quả lớn nhằm phá hoại an ninh tiền tệ quốc gia. Để hạn chế những thiệt hại do tin đồn thất thiệt này, theo ông, Bộ Công an cần có thông báo chính thức để trấn an dư luận và tích cực điều tra truy tìm thủ phạm.

Thanh khoản ngoại tệ hoàn toàn đảm bảo

Bên cạnh đó, phát biểu trên VnExpress ngày hôm qua, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng khẳng định: “Trên đây là những thông tin thất thiệt của giới đầu cơ tung ra nhằm mục đích tạo sóng kiếm lời, gây nguy hại đến người dân”.

Theo ông, thanh khoản ngoại tệ trong hệ thống ngân hàng đang dư thừa. Năm ngoái, Ngân hàng Nhà nước đã mua ròng 15 tỉ USD và tiếp tục mua ròng 5 tỉ USD chỉ từ đầu năm 2013 đến trước tết Nguyên đán, nâng dự trữ ngoại hối quốc gia lên mức cao nhất từ trước tới nay.

Ông khuyên người dân hãy tỉnh táo trước tin đồn và nhận định VND hiện đảm bảo hơn USD. Và với những trường hợp như thế này, các nhà đầu tư cần bình tĩnh và tỉnh táo trước các cú sốc và tin tức không được kiểm chứng.

Ngân hàng Nhà nước cũng đã chỉ đạo các ngân hàng thương mại tăng cường bán USD ngay từ chiều 21-2 và tiếp tục đáp ứng nhu cầu thị trường trong ngày hôm nay (22-2). Các đơn vị được khuyến cáo không thu mua từ thị trường, nếu có nhu cầu đến hạn thanh toán sẽ được Ngân hàng Nhà nước cung ứng đầy đủ.

Trao đổi với VnExpress, Phó Chủ tịch Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) Nguyễn Đức Hưởng thông tin: Từ cuối buổi chiều 21-2, LienVietPostBank và BIDV, Agribank đã thực hiện như chỉ đạo và tiếp tục triển khai trong sáng hôm nay. Ông khẳng định: Tỉ giá sẽ hạ nhiệt trong hôm nay khi cung cầu cân bằng trở lại.

Tại sàn HOSE, ngày giao dịch 21-2, VN-Index giảm 18,1 điểm, chốt ở mức 476,73 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 123,3 triệu chứng khoán, tương ứng giá trị 1.682 tỉ đồng. Hết ngày giao dịch, sàn HOSE có 214 mã chứng khoán giảm giá, 38 mã đứng giá và chỉ có 48 mã tăng giá. Chứng khoán sàn Hà Nội cũng thê thảm. HNX-Index mất 3,55 điểm, chốt mức 63,45 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 132,1 triệu chứng khoán, tương ứng giá trị 1.100 tỉ đồng. Hết ngày giao dịch, sàn này có đến 211 mã chứng khoán giảm giá, 133 mã giữ giá, chỉ có 54 mã tăng giá. Việc bịa đặt và loan tin chủ tịch BIDV bị bắt có thể có dấu hiệu của “tội vu khống” được quy định tại Điều 122 Bộ luật Hình sự. Theo đó, người nào bịa đặt, loan truyền những điều biết rõ là bịa đặt nhằm xúc phạm danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác hoặc bịa đặt là người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm. Nếu người phạm tội có tổ chức hoặc lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản 2 với mức hình phạt tối đa đến bảy năm. Nguồn: VnExpress

ANH THƯ - BÙI NHƠN