Ngân hàng đáp ứng đầy đủ nhu cầu ngoại tệ

Từ ngày 23-6 đến ngày 2-7, tỉ giá bán USD/VND trên thị trường tự do tăng từ 18.890 VND/USD lên 19.140 VND/USD, tỉ giá bán USD/VND của Ngân hàng Thương mại niêm yết tăng từ 18.990 VND/USD lên mức kịch trần 19.100 VND/USD. Tuy nhiên, ngày 9-7, ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Vụ trưởng Vụ Dự báo thống kê tiền tệ - Ngân hàng Nhà nước, khẳng định hiện tại, thanh khoản ngoại tệ của hệ thống ngân hàng vẫn bảo đảm an toàn, đáp ứng đầy đủ nhu cầu ngoại tệ của nền kinh tế. Do đó, người dân và doanh nghiệp cần hết sức thận trọng với những tin đồn liên quan đến tỉ giá.

Ông Nghĩa chỉ ra: Mặc dù cán cân vãng lai vẫn thâm hụt trong quý I, II do chủ yếu là thâm hụt thương mại nhưng tổng thu ngoại tệ vẫn lớn hơn các tổng chi ngoại tệ của nền kinh tế.

L.THANH