Ngân hàng dồn tiền cho vay sản xuất

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Vũ Tiên Hồng, Trưởng ban Kế hoạch tổng hợp Agribank, cho biết ngân hàng này đồng loạt giảm lãi suất cho vay tiền đồng xuống còn 14,4% và 15%/năm.

Dư tiền cho vay

Cụ thể là lãi suất cho vay đối với các hộ sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và nghề làm muối xuống chỉ còn 14,4%/năm. Đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu, lãi suất cho vay là 15%/năm.

Ông Trần Bắc Hà, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), cho biết từ ngày 17-11, lãi suất cho vay bằng nội tệ cho các doanh nghiệp thuộc các ngành năng lượng, xăng dầu, sắt thép, ximăng, phân bón, thuốc chữa bệnh, thu mua lúa gạo, xuất khẩu chỉ còn tối đa 14%/năm. “BIDV sẽ giảm lãi suất với mức không chỉ áp dụng các mức lãi suất hấp dẫn đối với các khoản vay mới mà còn áp dụng đối với cả các khoản vay đã ký hợp đồng tín dụng nhưng chưa giải ngân hoặc đang giải ngân. Đồng thời, BIDV quyết định bổ sung 3.000 tỷ đồng cho các doanh nghiệp trực tiếp sản xuất kinh doanh các mặt hàng xuất khẩu, ưu tiên các doanh nghiệp thực hiện thu mua lương thực xuất khẩu, các doanh nghiệp đã có hợp đồng xuất khẩu từ nay đến cuối năm” - ông Hà nói.

Cùng với việc hạ lãi suất cho vay bằng tiền đồng, lãi suất cho vay bằng USD cũng giảm. Mức bình quân của các ngân hàng thương mại nhà nước phổ biến ở mức 7,8%-8,12%/năm, ngân hàng thương mại cổ phần ở mức 8,88%-9,57%/năm. Áp dụng chung cho tất cả đối tượng khách hàng, kể cả các khoản vay ba tháng đến sáu tháng là 5,5%/năm.

Thận trọng giao vốn

Ông Nguyễn Minh Phong nhấn mạnh rằng việc hạ lãi suất xuống còn 15%-16%/năm là quá lý tưởng để các doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất. Thế nhưng liệu có rủi ro nếu đồng vốn được sử dụng chưa hợp lý? “Có thể việc các ngân hàng hạ lãi suất để “tiếp máu” cho doanh nghiệp sẽ tăng hiện tượng nợ khó đòi do những khoản đầu tư không hiệu quả, hoặc do tình hình thị trường khó khăn, không bán được hàng. Chính trong lúc này, các ngân hàng cần cẩn trọng, không cho vay bừa bãi mà các doanh nghiệp cũng không cố đầu tư lấy được” - ông Phong khuyến cáo.

Theo ông Vũ Tiên Hồng, việc tăng dư nợ tín dụng cũng không phải đơn giản, từ đầu năm đến nay, dư nợ tín dụng của Agribank mới chỉ đạt mức 8,8%; trong khi đó chỉ tiêu mà Ngân hàng nhà nước đưa ra là mức bình quân cho toàn hệ thống là 30%. Nếu từ nay dư nợ tăng được bao nhiêu thì quý bấy nhiêu. “Tuy nhiên, khó khăn hiện nay không phải là không có tiền để cho vay mà là cho vay như thế nào. Ngân hàng muốn tăng dư nợ nhưng thực tế Agribank luôn cất nhắc hợp đồng vay, thẩm định chặt chẽ, ưu tiên cho vay sản xuất nông nghiệp, thu mua lúa gạo trước tiên” - ông Hồng nói.

Đại diện Ngân hàng Quốc tế (VIBank), bà Đào Minh Anh - Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc khối Quản lý tín dụng cho hay thời điểm cuối năm này, hồ sơ đăng ký vay vốn đã tăng khoảng 20%-25% so với hồi giữa năm nhưng nguồn vốn vay từ các ngân hàng không tăng lên được bao nhiêu. Chia sẻ quan điểm với ông Hồng, bà Minh Anh nói: “Cái doanh nghiệp cần là vốn nhưng cái mà doanh nghiệp thiếu chính là việc chứng minh được khả năng sử dụng vốn hợp lý, dự án kinh doanh khả thi. Điều mà ngân hàng quan tâm để quyết định cho vay là doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có hiệu quả để có khả năng trả nợ. Do vậy, ngân hàng muốn cho vay cũng khó khăn. Việc này đâu phải chỉ do ngân hàng mà còn phụ thuộc vào dự án kinh doanh của doanh nghiệp nữa, nhất là trong lúc này khi mà có một số doanh nghiệp vừa và nhỏ gặp khó khăn, có khả năng phá sản”.