Ngân hàng đồng loại tăng giá USD

Tỷ giá VND/USD đang có "sóng" (ảnh minh họa).



Theo An Hạ (DT)



Theo báo giá của Vietcombank, giá USD tại ngân hàng này giao dịch ở mức 21.120 đồng (mua vào) - 21.200 đồng (bán ra), tăng 10 đồng mỗi chiều so với cuối tuần trước.Tại Vietinbank, giá USD được ngân hàng này tăng 40 đồng, lên mức 21.120 đồng - 21.220 đồng. Còn BIDV điều chỉnh tăng giá USD mỗi chiều thêm 20 đồng và 30 đồng, giao dịch lên mức 21.120 đồng - 21.200 đồng.Giá USD tại ACB tăng 20 đồng chiều mua vào và 30 đồng chiều bán ra, lên mức 21.100 - 21.200 đồng. Đây cũng là giá USD niêm yết giao dịch tại Sacombank, Eximbank…Theo đánh giá của một số chuyên gia, giá USD tăng là do các ngân hàng đang thừa thanh khoản tiền đồng nên đẩy mạnh mua vào ngoại tệ. Báo cáo của Ngân hàng Nhà nước cũng cho hay, các tổ chức tín dụng đang mua ròng ngoại tệ từ khách hàng.Số liệu từ Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước cũng cho thấy, giá USD được giao dịch ở mức 21.100 đồng - 21.246 đồng, tỷ giá bình quân liên ngân hàng ở mức 21.036 đồng.Giá USD tại thị trường chính thức đang “tăng dần đều” nhưng giá USD thị trường tự do lại giảm nhẹ. Theo báo giá của một số cửa hàng kinh doanh ngoại tệ trên phố Hà Trung (Hà Nội), giá USD hiện giao dịch ở mức 21.160 đồng - 21.190 đồng, giảm nhẹ 10 đồng so với hôm qua.Nhằm duy trì sự ổn định của thị trường ngoại tệ và tỷ giá, thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ không điều chỉnh tỷ giá và tiếp tục điều hành tỷ giá theo hướng ổn định.